Ţipatul ca terapie. La Chicago s-au deschis cluburi de ţipat care acum devin virale şi în Europa

Din luna iunie, Scream Club a devenit o adunare deschisă oricui simte nevoia să ţipe pentru a se descărca. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Acum un an, Manny Hernandez și Elena Soboleva, un cuplu care trăieşte la Chicago, în timpul unei plimbări prin parc au avut ideea să ţipe împreună, un ţipăt lung şi fără filtre. Povestea a fost relatată la acea vreme de ziarul El Pais, care a dat naştere unui nou trend ce a ajuns şi în Europa şi a devenit una dintre cele mai virale tendinţe din wellness-ul contemporan.

Alegerea țipătului ca terapie nu a fost întâmplătoare, pentru că Hernandez practica de mult timp respirația conștientă pentru a-și calma sistemul nervos. Dar când anxietatea este structurală, respirația nu este suficientă şi trebuie eliberată. Prima dată, nu au fost singuri, doarece câțiva trecători s-au alăturat spontan, relatează Domanipress.it.

Din luna iunie, Scream Club a devenit o adunare deschisă oricui simte nevoia să renunțe la tot, inclusiv la demnitatea sa, pentru câteva secunde. Contul de Instagram al grupului a depășit 10.000 de urmăritori, iar peste 200 de persoane au apărut la ultimele adunări organizate şi au ţipat împreună în cerc.

Fenomenul a traversat oceanul, iar acum la Londra, tot mai mulți oameni înlocuiesc psihologul cu sesiuni colective de țipat.

„E plăcut să-ți eliberezi energia împreună; nu e doar un club de țipat, ci și un club social”, a declarat Shania Barnes, în vârstă de 23 de ani, pentru The Guardian. Aceasta a mai adăugat că ţipă nu doar pentru a se descărca, ci și pentru a evita o conversație. Printre cei care țipă, unii caută doar o modalitate de a se exprima, alții o formă de terapie ieftină , alții pur și simplu un loc unde nu trebuie să explice nimic.

„Prima dată am țipat atât de tare încât am amețit”, spune Alex, în vârstă de 29 de ani, programator. „Apoi am început să râd. A fost ca și cum corpul meu s-ar fi resetat pentru treizeci de secunde. Asta nu mi se mai întâmplase de ani de zile.”

Marta, în vârstă de 34 de ani, spune că și-a înlocuit psihologul cu Scream Club: „Înainte plăteam 90 de euro pe ședință ca să vorbesc despre problemele mele. Aici nu plătesc nimic și țip deodată. Nu-mi rezolvă viața, dar măcar dorm mai bine.”

Există și cei care ajung la clubul de țipat fără să creadă deloc în acest tip de terapie: „Am crezut că e o prostie de pe TikTok”, mărturisește Giulia, în vârstă de 26 de ani. „Apoi am țipat. Și am început să plâng în fața unor străini care țipau cu mine. A fost ciudat de intim. Nu știu de ce a funcționat, dar a funcționat.”

Pentru alții, este aproape un gest politic , chiar dacă nimeni nu-l numește așa.

„Țipăm pentru că nu mai avem loc să facem asta în altă parte”, spune Samuele, în vârstă de 41 de ani. „La birou, zâmbești, pe rețelele sociale trebuie să faci performanță, acasă trebuie să fii liniștitor. Aici, nu poți decât să fii obosit.”

Unii folosesc Scream Club ca loc de întâlnire . „Mi-am cunoscut actualul iubit țipând lângă el”, spune Nicole, în vârstă de 24 de ani. „Nu știam cum să încep o conversație. Așa că am început să țipăm împreună. Era imposibil să ne facem de râs și mai tare.”

Experții rămân, însă, împărțiți. Unii vorbesc despre o simplă sugestie colectivă , alții recunosc că strigătele pot reduce tensiunea pe termen scurt.