Trei adolescenți au încercat să "livreze" 18 kebaburi, cu praștia, unor deţinuti dintr-un centru de arest preventiv din Franța

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un grup de adolescenți a încercat sâmbătă să livreze 18 kebaburi unor deținuți din centrul de arest preventiv din Nantes, Franţa. Toată mâncarea a fost confiscată. Un băiat de 17 ani a fost arestat de poliţie, primind ulterior un avertisment de probă (APP), scrie luni Le Figaro.

Un băiat de 17 ani a fost arestat de poliția națională în apropierea centrului de arest preventiv Nantes-Carquefou (Loire-Atlantique), în nordul orașului. Acesta făcea parte dintr-un grup de trei indivizi, identificați cu câteva minute mai devreme de agenții de securitate ai centrului. Ieșind dintr-o mașină parcată la marginea închisorii, cei trei bărbați erau pe punctul de a trimite, folosind o praștie, o "ploaie" de pachete mici către deținuți. De data aceasta, nu era vorba de droguri sau telefoane mobile ci de 18 kebab-uri fierbinți.

Cele 18 feluri de mâncare au fost confiscate de autorități, însă doi dintre cei trei "livratori" au reușit să fugă. Minorul arestat, care nu avea antecedente penale, a primit un avertisment de probă (APP) la finalul arestului său. Între timp, "bufetul" lansat a fost distrus de forțele de ordine, potrivit unei surse din poliția din Nantes.

"Livrările de alimente sunt foarte frecvente. Cel mai adesea este vorba de produse proaspete sau fast-food, precum McDonald's. Am avut mai puține controale în ultima vreme, din cauza proliferării livrărilor cu drone, care permit aducerea coletelor direct la ferestrele deținuților. Totuși, acest lucru necesită mult mai multe resurse", a spus William Cozic, delegat Force Ouvrière la închisoarea din Nantes.

Ca în multe închisori din Franța, centrele de detenție din Nantes sunt scena regulată a livrărilor ilicite de produse, marea majoritate fiind stupefiante, țigări și telefoane. Anumite perioade sunt deosebit de propice acestor livrări. De exemplu, în vacanța de Crăciun din 2024, aproape 200 de colete au fost aruncate spre centrul de arest preventiv. Acționând de regulă pe calea aerului, cu drone sau praștii artizanale, livratorii se organizează uneori în rețele, precum un grup de patru specialiști destructurat în 2023.