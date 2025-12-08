Trei italieni au făcut milioane de euro promiţând clienţilor profituri colosale din invetiţii în peste 50 de firme din România

Ancheta a pornit de la un reportaj realizat de o emisiune din Italia, în urma căruia Poliţia Financiară din Ravenna a început cercetările. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Trei italieni sunt cercetaţi pentru fraudă și înşelăciune în cadrul unei anchete a Poliției Financiare Ravenna, Italia. Suspecţii promiteau clienţilor profituri colosale după ce investeau zeci de mii de euro în peste 50 de firme deschise în România.

Ancheta a pornit de la un reportaj realizat de o emisiune din Italia, în urma căruia Poliţia Financiară din Ravenna a început cercetările. Conform anchetei Poliției Financiare, cei trei italieni, puşi sub acuzare acum, promiteau venituri record, după ce clienţii îşi investeau banii în cele peste 50 de companii deschise în România. Ba chiar unii clienți au fost chiar aduşi în România pentru a finaliza formalitățile legate de înmatricularea sau achiziționarea de acțiuni la firmele românești, relatează Il Resto del Carlino.

În centrul anchetei Parchetului din Romagna se află un bărbat în vârstă de 69 de ani din Silea, în provincia Treviso din Italia, cu mai multe condamnări anterioare pentru fraudă (dar fără condamnări) și proprietarul mai multor companii imobiliare. Acesta conducea gruparea infracţională şi a fost reţinut. Ceilalți doi suspecți se află în arest la domiciliu monitorizaţi cu brăţări electronice.

În timpul operațiunii, au fost confiscate preventiv bunuri în valoare de un milion de euro. Cei trei italieni susţineau că cei care investeau 10.000 de euro se puteau aștepta la un profit de 100.000 de euro, iar cu 30.000 de euro, se putea obține un profit de 3 milioane de euro. În acest fel, suspecții ar fi promis clienților păcăliţi câştiguri în valoare de peste 100 de milioane de euro, implicând peste 60 de victime și înființănd aproximativ 50 de companii în România. În cele din urmă, rambursarea fondurilor a fost amânată sistematic, folosind diverse scuze, iar profiturile promise nu au mai ajuns niciodată la clienţi.

Dintre cei trei italieni acuzaţi de înşelăciune, unul se află la închisoare, în timp ce ceilalţi doi se află în arest preventiv la domiciliu cu brăţară electronică.