Un atelier de modă din Venezuela a schimbat rochiile cu saci mortuari, după cutremurele mortale. Bilanțul victimelor a urcat la 3.811

Bilanțul dublului seism din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică în prezent la 3.811 morți. FOTO: Getty Images

Un creator de modă din Venezuela și-a transformat atelierul de rochii elegante într-un spațiu de producție pentru saci mortuari, după dublul seism din 24 iunie care a devastat zone din apropierea capitalei Caracas și a provocat 3.811 morți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autorități, scrie Reuters.

Așezat în biroul său, lângă schițe de rochii elegante, creatorul de modă Efrain Mogollon își începe ziua de lucru în Venezuela ca în oricare altă zi. Însă, muncitorii aplecați peste mașinile de cusut nu lucrează la creațiile sale obișnuite, jucăușe și pline de culoare.

Cu chipuri sobre, ei asamblează bucăți negre de plastic care vor fi folosite ca saci mortuari, după ce cutremurele produse în urmă cu două săptămâni au ucis mii de oameni și au copleșit serviciile de intervenție. Singurul element decorativ este o imagine în relief a lui Iisus Hristos, prinsă de fermoar.

În atelierul aglomerat, echipa lui Mogollon întinde suluri de polietilenă neagră pe o masă mare. Lângă perete stau baloți de materiale în nuanțe de roz, roșu și albastru, iar manechinele feminine au fost date la o parte.

Mary Castillo, croitoreasă, coase saci mortuari în fiecare zi de două săptămâni. Ea spune că munca este dureroasă, dar i-a dat și un sentiment de scop în mijlocul tragediei. "Este foarte trist. Dar trebuie să continuăm să muncim și să facem efortul de a merge mai departe", a spus ea.

Bilanțul dublului seism din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică în prezent la 3.811 morți, a anunțat miercuri președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

"Este un sentiment complet diferit", a spus Mogollon, în timp ce încărca mai mulți saci înveliți în plastic în spatele unei ambulanțe, în Catia la Mar, un cartier de coastă din statul La Guaira, în apropiere de Caracas, una dintre zonele cele mai afectate de seismele din 24 iunie, cu magnitudini de 7,2 și 7,5.

"În același timp, ne dă un sentiment de mulțumire să știm că, prin mica noastră contribuție și prin platforma noastră, ajutăm", a adăugat Mogollon, pe o stradă unde clădirile au fost reduse la mormane de beton, cărămidă și fier-beton.

Civilii au fost impliați în multe dintre operațiunile de salvare și recuperare de la fața locului, cu sprijinul echipelor profesioniste de intervenție venite din întreaga lume, al pompierilor și al voluntarilor din armată.

Tot civilii au oferit o mare parte din ajutoarele materiale, precum alimente și haine, în primele zile de după cutremure, în special în La Guaira. Organizații umanitare internaționale, inclusiv International Rescue Committee, au transmis că răspunsul nu s-a ridicat la amploarea nevoilor umanitare.