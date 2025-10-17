Un bărbat a prezentat la un control de rutină un permis de conducere expirat de 20 de ani. Ce explicaţie halucinantă le-a dat şoferul

Un bărbat din localitatea Vestone, în provincia Brescia, Italia, conducea maşina personală când a fost oprit de poliţia rutieră. Poliţiştii au constatat că bărbatul avea un permis de conducere care expirase cu 20 de ani în urmă. Ba mai mult, mașina, care fusese deja pusă sub sechestru, nici măcar nu era asigurată.

Bărbatul este supus acum unei serii de teste pentru a se stabili dacă îndeplinește cerințele psihologice și fizice pentru reînnoirea permisului, relatează Corriere della Sera.

Întrebat despre lipsa reînnoirii permisului, acesta a răspuns: „Nu am avut timp să-l reînnoiesc...”

Bărbatul îndepărtase și sigiliile vehiculului. Agenţii de poliţie au remarcat că, de când mașina fusese confiscată, acesta parcursese nu mai puţin de 5.000 de kilometri fără a se fi oprit vreodată.

Acum şoferul riscă amenzi în valoare totală de peste 10.000 de euro. În plus, îndepărtarea sigiliilor vehiculului după o oprire este o infracțiune și poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.

Bărbatul va fi acum obligat să se supună unui examen medical pentru a se stabili dacă îndeplinește cerințele fizice și psihologice pentru reînnoirea permisului.