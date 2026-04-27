Un bărbat a strâns monede de 1 cent timp de 45 de ani și a durat cinci ore să le numere. Ce sumă a strâns

Timp de 45 de ani, el a strâns fiecare monedă găsită. Imagine cu caracter ilustrativ. / sursă foto: Getty Images

Otha Anders, un bărbat în vârstă de 73 de ani, din SUA, a strâns monede de 1 cent timp de 45 de ani. Când a mers în cele din urmă la bancă, a fost nevoie de cinci ore și de mai multe aparate de numărat pentru a calcula valoarea economiilor sale.

Bărbatul a găsit prima sa monedă de 1 cent, numită „penny", în Statele Unite. Ulterior, a început să caute monede pierdute de străini, pe jos sau pe plajă, și să le acumuleze.

Din acel moment, Otha și-a descoperit o pasiunea: aceea de a colecționa monede.

A început să caute monede pierdute de străini, pe jos sau pe plajă, și să le acumuleze, scrie Pleine Vie.

„M-am convins că fiecare bănuț găsit pe jos este un semn prin care Dumnezeu îmi cere să nu uit să fiu recunoscător. În zilele în care omiteam să mă rog, se întâmpla aproape mereu să găsesc o monedă care să-mi reamintească de rugăciune”, a declarat el pentru USA Today.

Mai mult decât atât, pasiunea l-a făcut să-și creeze un obicei: de fiecare data când mergea la cumpărături, se asigura că primește restul în așa fel încât să recupereze trei sau patru monede de 1 cent.

În tot acest timp, Otha a adunat monedele în bidoane de apă, de tipul celor folosite la dozatoare. În total, acesta a umplut 55 de bidoane cu monede.

Recent, bărbatul a mers la o bancă din Ruston cu cele 55 de bidoane pentru a afla valoarea totală a averii sale.

Angajații au folosit mașini speciale pentru a număra monedele strânse de pensionar, iar procesul a durat aproape cinci ore. La final, Otha Anders a aflat că economiile sale se ridică la 5.136,14 dolari.