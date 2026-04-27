A căzut grindină în strat atât de gros pe străzile din Gaziantep, că a fost nevoie să fie luată cu excavatorul. Alerte meteo în Turcia

Furtuni puternice au afectat mai multe zone din estul și sud-estul Turciei, iar autoritățile au emis un cod galben de vreme severă pentru șapte provincii. Meteorologii avertizează că vor fi inundații rapide. În imaginile apărute din Gaziantep, stratul de grindină e atât de gros încât, în unele zone, intervenția pentru curățarea străzilor a fost făcută cu utilaje.

Avertizarea meteo vizează provinciile Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman și Şırnak. Codul galben indică fenomene meteo care pot deveni periculoase, mai ales dacă vremea se schimbă brusc. Autoritățile le cer locuitorilor din aceste zone să fie atenți și să ia măsuri de precauție, în special în timpul ploilor puternice și al furtunilor cu fulgere, scrie turkietoday.com.

Vremea instabilă se va extinde din interiorul regiunii Mării Egee și zonele interioare ale Mediteranei până în sudul și estul Anatoliei Centrale, dar și în estul regiunii Mării Negre, Anatolia de Est și Anatolia de Sud-Est.

Meteorologii avertizează că ploile se pot intensifica local în sud-estul Turciei, mai ales în partea estică a regiunii, dar și în Elazığ, Bitlis, Şırnak și Hakkari. În aceste condiții, pot apărea viituri, acumulări de apă pe străzi și incidente provocate de fulgere.

Autoritățile atrag atenția și asupra riscului de avalanșe și topire rapidă a zăpezii în zonele înalte și abrupte din Anatolia de Est și din interiorul regiunii estice a Mării Negre, unde stratul de zăpadă rămâne important.

Elazığ'da bugün etkili olan kuvvetli dolu yağışından sonra bazı araçlar yolda kaldı.



Grindină puternică la Gaziantep

Vremea severă a afectat orașul Gaziantep, unde o ploaie cu grindină a acoperit străzile și trotuarele cu un strat alb. Presa locală a relatat că grindina a căzut brusc, iar unii locuitori și-au adăpostit mașinile în parcări sau benzinării pentru a le proteja. În același timp, ploaia torențială a dus la acumulări de apă pe mai multe străzi.

Gaziantep Nizip'te dolu nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları. ?



Alte relatări locale au vorbit despre grindină de mărimea unei nuci și despre locuitori surprinși de intensitatea fenomenului.

În districtul Nizip din provincia Gaziantep, ploile abundente și grindina au provocat revărsarea unor cursuri de apă, iar cinci persoane blocate într-o locuință au fost evacuate cu ajutorul unui utilaj. La fața locului au fost trimise echipe ale jandarmeriei, AFAD, pompieri și utilaje ale municipalității. Autoritățile locale au transmis că nu au fost raportate victime.

În regiunea Marmara, vântul se va intensifica spre finalul zilei și poate ajunge la viteze de 40 până la 60 de kilometri pe oră, ceea ce poate provoca probleme locale.