În 2026, meteoriții au spart acoperișuri și au ricoșat prin dormitoare. Numărul lor s-a dublat în 2026, și nu se știe de ce

Se pare că, în ultima vreme, stelele căzătoare au brăzdat cerul mult mai des decât de obicei.

Numărul de meteoriți observați în primele trei luni din 2026 a fost dublu față de media aceluiași interval din alți ani, iar doar în martie, 33 dintre ei au produs bubuituri sonice – un record absolut, potrivit American Meteor Society. Un meteorit a explodat deasupra statului Ohio cu forța a 370 de tone de TNT, iar fragmente din spațiu au spart acoperișurile unor case. NASA susține că activitatea nu este ieșită din comun, dar astronomii amatori nu sunt de acord, iar explicația rămâne un mister, scrie The New York Times.

În martie, meteorit după meteorit a traversat cerul Americii de Nord și al Europei. Unele dintre aceste apariții spectaculoase au lăsat în urmă fragmente care au ajuns la sol. În Ohio, cioburi din spațiu au aterizat pe câmpuri și în păduri. Alte roci venite din cosmos au spart acoperișurile unor case și au ricoșat prin dormitoarele locatarilor.

„E un poligon de tragere”, a spus Mike Hankey, astronom amator la American Meteor Society. „Zboară lucruri peste tot.”

„Chiar pare neobișnuit, nu?” a spus Bill Cooke, care conduce Biroul pentru Medii de Meteoroizi de la Centrul Marshall de Zbor Spațial al NASA, din Huntsville, Alabama.

Se întâmplă ceva ciudat în spațiu? Sunt mai mulți meteoriți decât de obicei în atmosferă? Și dacă da, de ce?

Agențiile spațiale, inclusiv NASA, își propun să fie la curent cu orice asteroid de dimensiuni considerabile care ar putea lovi planeta și provoca pagube. Folosesc sateliți, telescoape, camere și alți senzori guvernamentali pentru a detecta asteroizi mai mici și inofensivi, care explodează sub formă de meteori strălucitori. Organizația nonprofit American Meteor Society gestionează, de asemenea, un sistem de raportare care din 2005 se bazează pe observațiile publicului. Dacă tu sau camerele tale au surprins un meteorit, vor să afle despre asta.

În ianuarie și februarie, societatea a înregistrat o creștere treptată, dar notabilă, a meteoriților raportați. În martie, creșterea s-a transformat într-un vârf. În total, în aceste trei luni, au fost 40 de meteoriți văzuți de cel puțin 50 de persoane, dublul mediei de 20 pentru intervalul ianuarie–martie (medie calculată pe baza datelor din 2021–2025).

Dintre cei 40, 33 au generat bubuituri sonice asemănătoare tunetelor – un record absolut în istoria societății – ceea ce sugerează că rocile spațiale responsabile erau adesea de dimensiuni mai mari. De exemplu, meteoritul care a explodat deasupra statului Ohio pe 17 martie a făcut-o cu forța a 370 de tone de TNT.

În timpul unei conferințe video, Hankey a arătat un mic fragment de meteorit provenit din acel eveniment, pe care l-a cumpărat de la un locuitor din Ohio când a vizitat zona. „Acesta este material extraterestru în orice sens al cuvântului”, a spus el.

Acest tip de activitate poate fi uneori atribuit unei ploi majore de meteori. Asemenea fenomene, precum Perseidele din august sau Geminidele din decembrie, sunt rezultatul trecerii Pământului prin trena de resturi lăsată în urma unei comete (sau, uneori, a unui asteroid).

Dar nicio ploaie de stele nu era programată în perioada vârfului de activitate. Primul trimestru al anului este relativ lipsit de ploi majore de meteori cunoscute.

Ca răspuns la interesul tot mai mare al publicului, un oficial de comunicare al NASA a scris într-o postare pe blog la sfârșitul lunii martie: „Deși poate părea că rapoartele și observațiile de meteori au fost mai frecvente în ultima perioadă, situația nu este ieșită din comun.”

Postarea explica faptul că din februarie până în aprilie se înregistrează adesea o creștere de 10–30% a numărului de meteori extrem de luminoși – fără ca nimeni să știe exact de ce.

Hankey a spus că această creștere de 10–30% este deja inclusă în datele American Meteor Society și că nu explică aparenta dublare a observărilor de meteoriți din primul trimestru.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință să dau un sens acestui lucru”, a spus Hankey, care nu are pregătire formală în astronomie sau statistică.

Dacă datele societății sunt corecte, atunci ce ar putea explica fenomenul?

Un lucru poate fi eliminat rapid din discuție.

„Nu credem că sunt extratereștri”, a spus Hankey. Iar meteoriții sunt în mod evident formați din rocă naturală, judecând după toate fragmentele pe care oamenii le-au găsit.

Ar putea meteoriții proveni dintr-o ploaie de stele nedescoperită?

Peter Brown, fizician specializat în meteori la Western University din Ontario, a spus că există motive să ne îndoim de această explicație. Cu o singură excepție – Tauridele, care apar toamna – ploile de meteori nu implică în general rocile spațiale de mari dimensiuni care creează meteori strălucitori și de durată, precum cei din martie.

De asemenea, meteorii din cadrul ploilor de stele intră în atmosfera Pământului cu viteze și traiectorii foarte asemănătoare.

„Dacă ar face parte dintr-un flux coerent, provenind dintr-o singură sursă, te-ai aștepta ca direcțiile din care sosesc pe cer să fie foarte asemănătoare”, a precizat Brown, referindu-se la meteoriții din martie. „Asta ar sugera o origine comună. Dar nu este cazul.”

Ceea ce duce la o altă posibilă explicație.

„Se acordă mult mai multă atenție cerului”, este de părere Cooke, de la NASA.

În ultimul deceniu, numărul de camere din lume a crescut masiv, de la cele de pe telefoane la cele montate pe sonerii și în bordul mașinilor. Când câțiva meteoriți spectaculoși ajung în știri, mulți oameni se transformă în observatori ai cerului.

Poate că sunt observați mai mulți meteoriți pur și simplu pentru că „atenția oamenilor este sporită”, a spus Brown. Numărul de meteoriți care cad efectiv din cer, văzuți sau nevăzuți, ar putea fi normal.

Dorind să afle adevărul, Althea Moorhead, care lucrează în biroul lui Cooke de la NASA, a descris o analiză statistică pe care a efectuat-o asupra datelor; analiza nu a fost publicată și nici supusă evaluării de specialitate. Așa cum a remarcat și societatea, media meteoriților raportați (văzuți de cel puțin 50 de persoane) în intervalul ianuarie–martie al ultimilor ani este de 20 – jumătate din cei 40 înregistrați în aceeași perioadă din 2026.

Totuși, pentru că tot mai mulți oameni sunt conștienți de existența meteoriților și îi urmăresc, numărul observărilor raportate către American Meteor Society a crescut constant de când sistemul de raportare publică al organizației a fost modernizat în 2010. În loc să se uite la mediile anuale, Moorhead a vrut să înțeleagă tendința pe termen lung.

A luat cifrele meteoriților raportați pentru intervalele ianuarie–martie începând cu 2011, a marcat un punct pe o diagramă pentru fiecare an și a trasat o linie de tendință. Aceasta a sugerat că, pentru anumiți ani, mediile așteptate pe baza liniei de tendință erau mai mari decât mediile efective calculate din cifrele raportate. Lucrul acesta era valabil în special pentru primele trei luni din 2022 și 2025, când numărul raportat de meteoriți a fost semnificativ mai mic decât media așteptată.

Numărul de meteoriți observați anul acesta poate părea mult mai mare decât media. Dar în realitate, este mult mai aproape de media așteptată. Numărul de meteoriți raportați „este în continuare ridicat”, a spus Moorhead, „dar nu într-o măsură extremă” și departe de a fi dublu față de medie.

Cu alte cuvinte, Pământul nu a fost bombardat de meteoriți în martie. Mai degrabă, planeta a primit un strop suplimentar de condiment cosmic.

Hankey nu s-a lăsat convins de această evaluare.

„Volumul raportărilor noastre a fost constant de patru ani – creșterea gradului de conștientizare pe care o descrie NASA s-a încheiat pe la 2020”, a scris el într-un e-mail. Luna martie, a spus el, a avut mai multe raportări decât orice altă lună din istoria societății.

„Ceea ce vedem nu este o tendință legată de conștientizare”, a spus el. „Este o creștere bruscă, de trei-patru săptămâni, a activității meteoriților de dimensiuni mari.”

Până în aprilie, posibila creștere bruscă a meteoriților se încheiase în mod clar. Astronomii, profesioniști și amatori deopotrivă, încă dezbat nebunia meteorică din martie – dar nimeni nu crede că s-a întâmplat ceva cu adevărat ciudat.

„Cel mai probabil, este vorba doar de fluxul și refluxul natural al resturilor din sistemul solar, care este incredibil de complex și incredibil de aleatoriu”, crede Hankey.

Uneori, Pământul primește aleatoriu o livrare suplimentară de meteori. În martie, mii de oameni norocoși s-au nimerit în primele rânduri la focul de artificii cosmic.