Dominic Fritz: Negocierile pe SAFE nu sunt încă închise. Este cel mai prost moment pentru jocuri politice

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Agerpres

SAFE este un program de patriotism, iar miniştrii USR vor duce mandatul lor mai departe, pentru securitatea României şi a fiecărui cetăţean român, a declarat luni preşedintele partidului, Dominic Fritz, înainte de consultările de la Cotroceni, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, programul SAFE nu înseamnă doar o securitate mai mare şi o înzestrare mult aşteptată a Armatei Române, ci şi mii de locuri de muncă noi şi oportunităţi reale pentru industria românească.

"Mai avem 33 de zile în care România trebuie să încheie contractele din programul SAFE. Echipa de negociere s-a mişcat foarte bine şi suntem aproape de finiş - vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României şi a Europei. Acest program nu înseamnă doar o securitate mai mare şi o înzestrare mult aşteptată a Armatei Române. Înseamnă şi mii de locuri de muncă noi şi oportunităţi reale pentru industria românească.

De aceea, astăzi, la Cotroceni, voi cere încă o dată responsabilitate. Negocierile nu sunt încă închise. Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moţiuni de cenzură, nici cu blocaje în Parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor'', a transmis Fritz, într-o postare pe Facebook.

El atrage atenţia că este cel mai prost moment pentru jocuri politice.

''SAFE este un program de patriotism. Miniştrii USR vor duce mandatul lor mai departe, pentru securitatea României şi a fiecărui cetăţean român'', a mai spus preşedintele USR.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR.