România testează un sistem anti-dronă cu AI, creat de compania fostului șef Google. Miruță: „Va fi operațional în câteva zile"

Radu Miruță. sursa foto: Hepta

România a testat la poligonul de la Capul Midia, pe litoralul Mării Negre, un sistem de apărare anti-dronă alimentat de inteligență artificială și produs de compania americană Project Eagle, fondată de Eric Schmidt, fostul director general al Google, scrie Reuters.

Sistemul, numit Merops, urmează să devină operațional pe teritoriul României „în câteva zile”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Testul, care a durat două săptămâni și a fost organizat de Ministerul Apărării împreună cu NATO, a inclus drone interceptoare, radare, senzori și echipamente de bruiaj produse de companii private. Poligonul de la Capul Midia se află la aproape 80 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

De ce e nevoie de un astfel de sistem

România, membră NATO și a Uniunii Europene, are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina. De când Rusia atacă porturile ucrainene de pe Dunăre, drone rusești au pătruns în mod repetat în spațiul aerian românesc – cel mai recent incident care a declanșat un răspuns public fiind cel de la Galați, în această săptămână. Amenințarea cu drone la granița de est a NATO a pus presiune pe statele aliate să-și întărească rapid apărarea aeriană.

Ce este Merops

Merops este un sistem de interceptare a dronelor, deja folosit în Ucraina și în Polonia. Include o bază de comandă la sol, rampe de lansare și drone interceptoare numite Surveyor, care pot opera autonom prin inteligență artificială și radar, potrivit surselor NATO.

Practic, sistemul detectează drona inamică și trimite un interceptor care o urmărește și o neutralizează fără a necesita comandă umană permanentă. E o diferență importantă față de sistemele clasice de apărare aeriană, concepute pentru rachete sau avioane, nu pentru dronele mici și ieftine care au devenit omniprezente pe câmpul de luptă modern.

Testul: „parțial reușit”

Ministrul Miruță a descris testul drept „parțial reușit”, după ce un interceptor a virat prea brusc la un moment dat și a ratat ținta. A spus însă că a fost impresionat de imaginea termică, de precizia radarului și de modul în care sistemul a angajat țintele. „Merops reduce numărul de scenarii pe care nu le putem gestiona”, a declarat ministrul, adăugând că sistemul ar putea contracara amenințările cu drone de-a lungul Dunării.

Arsenalul actual al României

România dispune în prezent de avioane de luptă F-16, sisteme Patriot, lansatoare de rachete HIMARS (Lockheed Martin), rachete sud-coreene sol-aer cu rază scurtă Chiron și tunuri antiaeriene germane Gepard. La acestea se adaugă planul comun româno-ucrainean de a produce drone în cadrul mecanismului european de rearmare SAFE.

„Firmele producătoare de drone și sisteme contra-dronă au fost invitate săptămâna trecută să arate concret ce pot face produsele lor în poligonul de la Capul Midia, într-un exercițiu organizat de Ministerul Apărării Naționale și NATO”, a scris Miruță, duminică, pe Facebook.

Miruță a adăugat că „în cele câteva luni de când sunt la minister, am primit zeci de prezentări PowerPoint, cu diverse soluții propuse, multe existente doar pe hârtie. În domeniul apărării, validarea reală nu se face din slide-uri, ci în teren, în condiții apropiate de luptă.”

Companiile ale căror soluții au atins standardele necesare vor fi invitate la minister pentru colaborare începând de săptămâna viitoare, a mai spus ministrul.