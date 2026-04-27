Programul meciurilor din semifinalele Champions League 2026. PSG - Bayern se joacă pe 28 aprilie

1 minut de citit Publicat la 10:26 27 Apr 2026 Modificat la 10:28 27 Apr 2026

Prima semifinală va avea loc între PSG și Bayern Munchen. Foto: Getty Images

Cea mai prestigioasă competiție europeană pentru cluburi, Champions League, se apropie de final. După ce Real Madrid, Barcelona, Sporting Lisabona și Liverpool au fost eliminate în sferturile de finală, penultima bătălie se dă între PSG - Bayern Munchen și Atletico Madrid - Arsenal.

Marți, 28 aprilie, începe numărătoare inversă pentru finala Champions League. Semifinalele sunt programate pe 28-29 aprilie și 5-6 mai.

PSG - Bayern, primul meci din semifinale, pe 28 aprilie

Germanii de la Bayern merg marți pe Parc de Princes, pentru meciul împotriva campioanei în exercițiu a trofeului, PSG.

Parizienii au reușit să se califice după ce au învins, în tur-retur, Liverpool-ul lui Arne Slot, ambele meciuri cu scor 2-0 (Total 4-0).

În paralel, Bavarezii lui Vincent Company a avut puține emoții cu Real Madrid. În tur, Bayern s-a impus cu 2-1, iar în retur cu 4-3 (Total 6-4).

Primul meci din semifinale va începe marți, pe 28 aprilie, la ora 22:00.

Programul complet al semifinalelor UCL

PSG - Bayern

28 aprilie, ora 22:00 - Parc de Princes

6 mai, ora 22:00 - Allianz Arena

Atletico Madrid - Arsenal

29 aprilie, ora 22:00 - Metropolitano Stadium

5 mai, ora 22:00 - Emirates Stadium

Care sunt favoritele pentru finala din 30 mai

Principala favorită la trofeul de anul acesta a devenit Bayern Munchen, care a câștigat și trofeul Bundesliga. Echipa antrenată de Vincent Company are o serie de 19 meciuri oficiale fără înfrângere: 17 victorii și doar două egaluri.

Luis Diaz a înscris în trei meciuri consecutive de UCL pentru Bayern și are „talentul” de a puncta târziu, șapte dintre ultimele sale nouă goluri la club venind după minutul 60.

De partea cealaltă, Arsenal, care a fost marea favorită pe tot parcursul sezonului, a căzut pe locul doi.

Arsenal are cea mai mare șansă de a se califica în finală, londonezii fiind urmați de Bayern Munchen și de PSG. Astfel, finala care are cea mai mare șansă să se producă este cea dintre Arsenal și Bayern Munchen, potrivit Eurosport.