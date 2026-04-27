"Operațiunea Jupiter": O rețea de site-uri de știri clonate a fost destructurată după ce zeci de publicații au fost copiate ilegal

Polițiștii din Gorj au pus în aplicare cinci mandate de percheziție la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice. Sursa foto: hepta

Sunt percheziții de amploare în Gorj, în cadrul "Operațiunii Jupiter", la mai multe persoane care au construit o adevărată rețea de site-uri clonate. Ancheta polițiștilor vizează o rețea care a furat identitatea unor publicații cunoscute și ar fi republicat automat articole fără acord și fără a cita sursa pentru a face bani din traficul online. Unul dintre suspecți ar fi administrat peste 100 de domenii, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.

Polițiștii din Gorj au pus în aplicare cinci mandate de percheziție la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice care, în perioada 2023 – prezent, au implementat și exploatat o rețea de site-uri de tip „știri”, prin intermediul cărora au preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei. Acțiunea polițiștilor din Gorj face parte din "Operațiunea Jupiter".

Activitatea infracțională a constat în crearea unui mecanism de tip „site-uri oglindă”, prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Cum funcționa rețeaua care clona site-uri de știri

Potrivit surselor Antena 3 CNN, o persoană în varstă de 36 de ani din municipiul Târgu Jiu este acuzată că administrează rețeaua de site-uri de tip “știri".

Acesta ar fi conceput și implementat un mecanism complex, structurat și repetitiv, bazat pe exploatarea unei infrastructuri online extinse, creată prin înregistrarea unui număr semnificativ de domenii web, organizate după un tipar unitar, respectiv utilizarea sintagmei “știri” în asociere cu denumiri de localități sau județe, în scopul creării aparenței unor publicații locale independente.

Din investigațiile efectuate a rezultat faptul ca acesta deține aproximativ 120 de domenii, precum știridingorj.ro, știridelavrancea.ro, știridinvaslui.ro, știridintulcea.ro, știridinsuceava.ro, știridinilfov.ro etc. Prin intermediul acestor domenii a retransmis conținut postat online de alte publicații.