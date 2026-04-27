Un constructor care a luat 25.000 de euro de la client ca să-i ridice o casă a pierdut toți banii la păcănele. Instanța l-a achitat

Un bărbat din județul Bihor, angajat să construiască o casă, a pierdut toți banii clientului la păcănele. Pentru a-și recupera suma, păgubitul a ajuns la judecată, însă instanța a luat o decizie neașteptată.

Constructorul din Biharia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce, în urmă cu cinci ani, a încasat 18.000 euro și peste 26.000 de lei de la un client față de care s-a angajat că îi construiește o casă cu 25.000 euro, potrivit ebihoreanul.ro.

Însă constructorul doar a început lucrarea, făcând doar o săpătură pentru fundația casei, după care s-a oprit, pentru că a cheltuit toți banii luați de la client la păcănele, lucru pe care l-a recunoscut în instanță.

În primă instanță, judecătorii din Oradea l-au condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și l-au obligat să plătească 320.648 lei daune materiale, plus 17.500 lei cheltuieli de judecată.

Însă la Curtea de Apel, judecătorii au apreciat că a fost vorba doar o neînețegere civilă. De asemenea, instanța a spus că zidarul nu are antecedente și nici nu s-a putut dovedi că a vrut să-și păcălească clientului, ci mai curând a „gestionat defectuos” banii acestuia, pe fondul scumpirilor galopante la materiale. Astfel, instanța a lăsat acțiunea civilă nesoluționată.

În momentul de față, clientul trebuie să caute alte căi de atac pentru a-și recupera banii pe care i-a plătit pentru lucrarea neefectuată.