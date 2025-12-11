Un bărbat aflat într-o croazieră a murit după ce chelnerii i-au dat 33 de băuturi alcoolice, apoi s-au așezat pe el ca să-l imobilizeze

Medicul legist al comitatului Los Angeles a stabilit că moartea bărbatului a fost „omucidere”. Foto: Getty Images

Un bărbat de 35 de ani a murit, la bordul unei nave de croazieră a companiei Royal Caribbean, după ce chelnerii i-au servit 33 de băuturi alcoolice, iar apoi s-au așezat pe el ca să-l imobilizeze și i-au dat cu spray paralizant în față. Logodnica bărbatului dă acum în judecată compania motivând că angajații aveau obligația legală de a nu-i mai da de băut pasagerului, când au văzut că se afla într-o stare avansată de ebrietate, relatează CNN

Connie Aguilar solicită despăgubiri și un proces cu juriu în acțiunea pe care a deschis-o în instanță în cazul morții lui Michael Virgil. Compania Royal Caribbean nu a transmis un punct de vedere. Procesul intentat de Connie Aguilar în cazul morții lui Michael Virgil, în vârstă de 35 de ani, solicită despăgubiri nespecificate și un proces cu juriu. Royal Caribbean nu a răspuns imediat unui e-mail prin care se solicita un comentariu marți.

Aguilar și Virgil se aflau într-o croazieră dus-întors din Los Angeles spre Ensenada, Mexic, împreună cu alți membri ai familiei, inclusiv fiul lor, la momentul morții lui Virgil, în decembrie 2024, se arată în proces.

Chelnerii i-au dat 33 de băuturi alcoolice

Membrii echipajului de la bordul navei Navigator of the Seas i-au servit lui Virgil zeci de băuturi, după care acesta s-a rătăcit și a devenit agitat încercând să-și găsească cabina, se arată în document.

Atunci membrii echipajului l-au imobilizat la sol și au stat pe el cu toată greutatea, acuză logodnica bărbatului. Ei l-au supus unei imobilizări prelungite în poziție culcată, comprimându-i spatele și toracele și afectându-i respirația, se mai spune în documentele depuse în instanță.

La cererea căpitanului, membrii echipajului i-au administrat un sedativ și l-au pulverizat cu spray lacrimogen, potrivit procesului. Acest tratament a dus la insuficiență respiratorie, stop cardiac și, în final, moartea lui Virgil, se precizează.

Medicul legist al comitatului Los Angeles a stabilit moartea drept omucidere. Acesta a spus că Virgil a murit din cauza efectelor combinate ale asfixiei mecanice, când o forță sau un obiect blochează respirația, obezității, inimii mărite și intoxicației cu alcool.

Un videoclip filmat de pasagerul Christopher McHale și obținut de postul KTTV din Los Angeles îl arată pe Virgil într-un culoar îngust lovind cu piciorul o ușă.

O relatare KTTV a spus că Virgil a înjurat și a amenințat că îi va ucide pe McHale și pe un membru al echipajului, înainte de a-i fugări pe un coridor. McHale a spus că membrul echipajului s-a încuiat într-o cameră cu prosoape, în care Virgil a încercat apoi să intre.

Videoclipul surprinde momentul în care agenții de securitate și alți membri ai echipajului îl țin în cele din urmă la pământ.

McHale a spus că nimeni nu merită să moară în felul în care a murit Virgil. „Avea doar nevoie de ajutor”, a spus McHale.

Acuzațiile logodnicei

Procesul susține că membrii echipajului nu ar fi trebuit să-i servească lui Virgil alcool deoarece acesta „prezenta semne vizibile și evidente de intoxicație” și au fost neglijenți servindu-l în continuare.

Legea maritimă comună le cere transportatorilor precum Royal Caribbean să „supravegheze și să asiste pasagerii susceptibili să se angajeze în comportamente periculoase pentru ei sau pentru alții”, se arată în proces.

Royal Caribbean, de asemenea, nu și-a exercitat dreptul de a nu-i mai da alcool lui Virgil pentru a-i proteja viața, susține logodnica lui. Compania își proiectează în mod deliberat navele astfel încât să existe puncte de servire a alcoolului „în fiecare colț și crăpătură”, iar compania „face tot posibilul pentru a încuraja și facilita consumul de alcool” la bord, se mai arată în documentele depuse în instanță.

De asemenea, Connie Aguilar susține că personalul medical de la bord nu avea educația, licențele, experiența și competențele adecvate.

Procesul a fost deschis vineri la un tribunal federal din Miami, unde se află sediul Royal Caribbean, al doilea cel mai mare operator de croaziere din lume.