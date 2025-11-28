Un britanic de 76 de ani, dat dispărut în Tenerife. Căutări intense după ce a căzut de pe un vas de croazieră

Marella Cruises, operată de Tui UK, a precizat că pasagerul a căzut peste bord în timp ce vasul se îndrepta spre La Gomera. sursa foto: Getty

Un bărbat britanic de 76 de ani este căutat în largul Tenerife după ce a căzut de pe un vas de croazieră. Incidentul a avut loc joi dimineață, iar paza de coastă continuă operațiunile de salvare, scrie The Guardian.

Paza de coastă anunță că un pasager de 76 de ani a fost dat dispărut, joi dimineață, de pe o navă operată de Tui, în apropierea Insulelor Canare.

Marella Cruises, operată de Tui UK, a precizat că pasagerul a căzut peste bord în timp ce vasul se îndrepta spre La Gomera, a doua cea mai mică dintre insulele principale ale arhipelagului spaniol situat în largul coastei nord-vestice a Africii.

Paza de coastă a declarat că a primit o alertă joi, la ora locală 9:48, de la navă, aflată la 16,5 mile marine (30,5 km) nord-vest de Punta de Teno, Tenerife.

„Suntem profund întristați să confirmăm că un pasager a fost văzut intrând în apă în timp ce nava se afla în drum spre La Gomera. Gândurile noastre sunt alături de persoana în cauză și de cei dragi, în aceste momente dificile. Echipa noastră dedicată de suport oferă asistență și sprijin familiei. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile locale și vom continua să oferim tot ajutorul posibil”, au precizat oficialii Marella Cruises.