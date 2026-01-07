Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani

Richard Cottingham a mărturisit că a ucis-o pe Alys Eberhardt, pe 25 septembrie 1965 FOTO: New Jersey Department of Corrections

Un criminal în serie notoriu în SUA, Richard Cottingham, a fost legat de încă o crimă brutală, după ce chiar el a mărturisit fapta care a rămas nerezolvată timp de decenii, victimă fiind o studentă la asistență medicală, în vârstă de 18 ani, din New Jersey.

Cottingham, în vârstă de 79 de ani, cunoscut drept „Ucigașul Trunchiurilor”, care ispășește o condamnare pe viață pentru o serie de crime comise începând din 1967, a recunoscut acum că a ucis-o cu bestialitate pe Alys Eberhardt, pe 25 septembrie 1965, a declarat șeful Poliției din Fair Lawn, Joseph Dawicki, într-o postare pe Facebook, potrivit New York Post.

„Alys a fost o tânără plină de viață, studentă la asistență medicală, care ne-a fost luată din comunitate mult prea devreme”, a scris Dawicki. „Deși nu o putem aduce înapoi, sper ca familia ei să poată găsi puțină liniște știind că persoana responsabilă a mărturisit și nu mai poate face rău nimănui”.

„Acest caz este o dovadă a dedicării ofițerilor noștri și a faptului că forțele de ordine nu renunță niciodată la căutarea dreptății”, a adăugat șeful poliției.

La momentul arestării sale, în 1980, Cottingham era căsătorit, avea trei copii și lucra ca programator IT pentru o companie de asigurări de sănătate din New York.

El a fost prins după ce o cameristă de la un motel din zona Times Square a auzit o femeie țipând într-o cameră și a sunat la poliție. Agenții au găsit victima în viață, dar încătușată, cu răni provocate de cuțit și urme de mușcături pe sâni.

Alte două femei nu au avut același noroc - pompierii care au intervenit la un incendiu la hotelul Travel Inn Motor de pe West 42nd Street, în decembrie 1979, au găsit trupurile acestora decapitate și cu mâinile tăiate.

Detaliile crimelor sale îngrozitoare au șocat întreaga națiune, iar faptele sale au fost prezentate în seria Netflix „Crime Scene: The Times Square Killer”, lansată în decembrie 2021.

Cottingham a fost condamnat inițial pentru șase crime comise între 1977 și 1980 în New York și New Jersey, primind porecla „Ucigașul Trunchiurilor” din cauza modului în care mutila unele dintre victime.

A fost condamnat la închisoare pe viață, însă, în 2022, a pledat vinovat pentru încă cinci crime, de această dată ale unor femei din Long Island, ucise între 1968 și 1973.

În total, el a fost legat de cel puțin 18 crime, însă anchetatorii cred că ar fi putut mutila până la 100 de femei, Eberhardt fiind doar cea mai recentă victimă a cărei ucidere a fost recunoscută de acesta.