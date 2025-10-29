O femeie de 80 de ani s-a dus într-o croazieră și a fost uitată pe o insulă paradisiacă. Căutările au avut un final tragic

Autoritățile australiene au deschis o anchetă după ce o femeie de 80 de ani, lăsată în urmă pe o insulă din Marea Barieră de Corali de o navă de croazieră, a fost găsită moartă, scrie BBC.

Femeia făcea o drumeție pe Insula Lizard, situată la aproximativ 250 km nord de Cairns, alături de alți pasageri ai navei de croazieră Coral Adventurer, sâmbătă, și se crede că a rămas în urmă față de grup pentru a se odihni. Nava a părăsit insula la apus, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul și-a dat seama că femeia lipsea. A început o amplă operațiune de căutare, iar corpul femeii a fost descoperit duminică dimineață.

Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (AMSA) a anunțat că investighează incidentul și că va discuta cu echipajul navei atunci când aceasta va ancora la Darwin, în zilele următoare.

Un purtător de cuvânt al AMSA a declarat că autoritatea a fost alertată în legătură cu dispariția femeii în jurul orei 21:00, sâmbătă (05:00 GMT), de către căpitanul navei. AMSA a precizat că va colabora cu alte agenții relevante în cadrul anchetei și că tratează cu maximă seriozitate siguranța pasagerilor și a echipajului aflat la bordul vaselor comerciale.

Directorul executiv al companiei Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat că personalul a contactat familia femeii și le oferă sprijin în urma „morții tragice”. „Deși investigațiile sunt în desfășurare, ne pare profund rău că s-a întâmplat acest lucru și oferim întregul nostru sprijin familiei femeii”, a spus Fifield.

Traci Ayris, care naviga în apropierea insulei în weekendul trecut, a declarat pentru postul public ABC că a văzut un elicopter care folosea un reflector pentru a căuta pe o potecă de pe insulă în jurul miezului nopții, sâmbătă.

Ea a spus că aproximativ șapte persoane, echipate cu lanterne, au mers pe insulă pentru a participa la căutări, însă operațiunea a fost suspendată în jurul orei 03:00, urmând ca elicopterul să revină duminică dimineață, când trupul femeii a fost găsit. „Am știut că era moartă pentru că i-au chemat imediat înapoi pe toți cei implicați în căutare”, a declarat Ayris pentru ABC. „Nimeni nu s-a dus în locul deasupra căruia zbura elicopterul, apoi acolo au ajuns polițiștii.”

Ayris a spus că incidentul i-a tulburat att pe pasageri, cât și pe membrii echipajului. „A fost foarte trist ca, într-un astfel de paradis, să se petreacă o asemenea tragedie. Ar fi trebuit să fie un moment fericit pentru acea doamnă minunată.”

Femeia ar fi fost la prima oprire dintr-o croazieră de 60 de zile în jurul Australiei, pentru care biletele costau zeci de mii de dolari.

Potrivit site-ului companiei, Coral Adventurer are o capacitate de până la 120 de pasageri și un echipaj format din 46 de persoane. Nava a fost construită special pentru a accesa zonele izolate ale coastei Australiei și este echipată cu ambarcațiuni mici („tenders”) folosite pentru excursii de o zi.

Poliția din Queensland a anunțat că va întocmi un raport pentru medicul legist în legătură cu moartea femeii.