Un bărbat care a câștigat la loto a cerut ca soția să nu afle despre premiu. Care e motivul

<1 minut de citit Publicat la 18:14 29 Oct 2025 Modificat la 18:15 29 Oct 2025

Bărbatul a implorat-o pe reprezentanta companiei să nu-i dezvăluie soției vestea despre premiu /Sursă: Getty Images

Un bărbat din Germania care a câștigat la loto a avut o rugăminte neobișnuită după ce a aflat că a devenit milionar. Bărbatul a implorat-o pe reprezentanta companiei să nu-i dezvăluie soției vestea despre premiu.

Bărbatul a câștigat la loterie în urmă cu aproximativ doi ani. După ce a fost contactat de reprezentanții loteriei că a câștigat, acesta a avut o reacție neobișnuită.

Verena Ober, în vârstă de 51 de ani, care lucrează ca purtător de cuvânt și este responsabilă cu notificarea marilor câștigători la Lotto Bayern, a dezvăluit această întâmplare neobișnuită.

Concret, bărbatul a întrebat-o: „Unde trimiteți scrisoarea de felicitare? Vă rog, nu o trimiteți acasă. Nu vreau să afle soția. Suntem în proces de divorț”, notează Bild.

Femeia a mai menționat că „acestea sunt adesea conversații foarte emoționale, la sfârșitul zilei ești adesea epuizat”, potrivit sursei citate.

De asemenea, aceasta le recomandă câștigătorilor să păstreze secretul.

„Le recomandăm să nu spună nimănui la început. Odată ce informația iese, nu mai poate fi retrasă”.

Ea a mai adăugat că reacțiile câștigătorilor sunt unice.

„20 de milioane schimbă o viață, desigur. Oamenii adesea tremură de emoție. Dar am întotdeauna de-a face cu sentimente pozitive. Îmi iubesc munca”, a mai spus aceasta.