Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Adam Lopez a ținut-o doar în petreceri timp de 3 luni, după ce a câștigat la loterie FOTO: Adam Lopez

Un câștigător la loterie care a devenit milionar în urmă cu trei luni spune că o spitalizare de opt zile a fost semnalul de alarmă de care avea nevoie pentru a-și prioritiza sănătatea, după ce trei luni de zile a ținut-o doar în petreceri.

Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, a văzut cum soldul contului său bancar a crescut de la 12,40 lire sterline (14 euro) la 1.150.590 de euro, după ce a cumpărat un bilet câștigător în iulie.

Dar pe 10 septembrie a fost dus cu ambulanța la spital cu un embolism pulmonar bilateral, potrivit BBC.

„Știam că ceea ce făceam avea să se termine într-un final și aproape că s-a terminat într-un mod tragic. A fost un semnal de alarmă imens”, a spus el.

După ce a devenit milionar în iulie, a spus că a „ținut-o într-un chef continuu” și nu s-a mai gândit la nimic.

„Mi-a permis să trăiesc puțin din viața pe care nu am mai trăit-o, dar cred că am luat-o pe calea greșită. A fost plăcut până când sănătatea mea a devenit o problemă”, a declarat el pentru BBC. „Iar acum trei săptămâni a apărut un cheag de sânge în picior care s-a deplasat în plămâni”.

Lopez a stat în spitalul universitar Norfolk & Norwich timp de opt zile și s-a temut că nu va supraviețui. „Nu puteam merge, nu puteam respira. Am sunat la ambulanță, m-au pus pe targă și m-au dus la spital, iar chestia care mi-a schimbat viața a fost să stau întins în acea ambulanță și să aud sirenele”, a povestit el.

Bărbatul a spus că nu poate lăuda suficient personalul spitalului și s-a simțit înconjurat de îngeri. „Te face să te gândești la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion, când ești în spatele ambulanței, nimic nu mai contează”.

Bărbatul de 39 de ani a spus că a fost „o perioadă atât de grea” pentru el și familia sa, în special pentru mama lui.

La scurt timp după ce a câștigat la loterie, și-a dat demisia din jobul de șofer pe motostivuitor.

„Mi-am dat demisia și nu ar fi trebuit să o fac. Am pierdut contactul cu realitatea... a fost o ruptură totală față de viața pe care o trăiam”.

El urmează acum o perioadă de recuperare cuprinsă între 6 și 9 luni timp în care speră să-și stabilească prioritățile în viață.