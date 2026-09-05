Un bărbat care a început să înjure și să se agite într-un avion a fost lipit de scaun cu bandă adezivă. Zborul a fost deviat

2 minute de citit Publicat la 17:43 05 Sep 2026 Modificat la 17:46 05 Sep 2026

Passagerul turbulent a fost imobilizat cu bandă adezivă. Sursă foto: Mario Nawfal via X, Hepta

Un incident soldat cu devierea aeronavei și imobilizarea unui pasager cu bandă adezivă a avut loc la bordul unui zbor al companiei American Airlines, relatează ABC News.

Cursa AA 618 decolase din Dallas și se îndrepta, joi, spre Newark.

Cei care l-au imobilizat pe pasager sunt Juan Meija, fost ofițer într-o instituție americană de aplicare a legii, și prietenul său, Richard Olenick. Ambii călătoreau la bordul aeronavei ca pasageri, iar Meija spune că, după aproximativ trei sferturi din durata zborului, a constatat că un alt pasager, aflat la două rânduri de scaune în spatele său, a început să se manifeste agresiv.

"Individul a început să facă remarci jignitoare la adresa personalului de bord și să folosească insulte rasiale și cuvinte jignitoare, mai ales la adresa femeilor", a povestit fostul ofițer.

"Juan a știut imediat că nu e timp de pierdut. S-a ridicat imediat, a sărit pe scaunul de lângă pasager și a început să-l imobilizeze pentru a menține situația sub control", a spus prietenul fostului ofițer într-o declarație pentru ABC.

Individul turbulent a fost identificat ulterior drept Arthur Lundeen, de 67 de ani, din Arizona.

Zborul a fost deviat, după ce pasagerul a început să se manifeste agresiv

Autoritățile americane nu au oferit detalii despre cum a afectat incidentul siguranța la bordul aeronavei, dar au specificat că avionul a fost deviat către Aeroportul Internațional Baltimore Washington (BWI), joi, în jurul orei 22:15.

"Nu am intenționat să-l rănim pe acest individ, ci doar să-l imobilizăm și să-l ținem sub control, astfel încât situația să nu degenereze", a explicat Juan Mejia.

American Airlines passenger duct tape to his seat following unruly behavior onboard flight AA618 Thursday night.



Arthur Lundeen, 67, of Arizona, was restrained to his seat with duct tape and his hands were restrained with zip ties, according to the Maryland Transportation… pic.twitter.com/s79nORwCvh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2026

El și amicul său au rămas cu cel pe care l-au imobilizat până la aterizarea la Baltimore.

Acolo, Arthur Lundeen a fost arestat de ofițerii Autorității pentru Transport din statul Maryland, fiind acuzat de de tulburarea ordinii publice și agresiune. Polițiștii au constatat că pasagerul turbulent fusese legat de scaun cu bandă adezivă, iar mâinile îi erau strânse în coliere de plastic.

Paramedicii care s-au ocupat de el au constatat că bărbatul s-a ales cu o rană deschisă la unul din brațe.

Ulterior, aparatul și-a continuat zborul spre Newark.

Cazul este investigat de Administrația Federală a Aviației americane și de FBI.

"Siguranța pasagerilor și a membrilor echipajului noastre este prioritatea noastră principală și nu tolerăm violența", a comunicat, la rândul său, compania American Airlines.