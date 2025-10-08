Un bărbat credea că a suferit un infarct și s-a dus la spital. Medicii i-au spus că, de fapt, avea un dop de sticlă în gât

Medicii, după o serie de teste cardiace de rutină, au exclus problemele cardiace și au descoperit adevărata cauză a durerii datorită unei radiografii toracice. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

La Napoli, un bărbat s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Pellegrini cu dureri în piept care sugerau un atac de cord. Dar radiografia a dezvăluit cauza şocantă: dopul unei sticle de apă îi bloca gâtul.

Medicii, după o serie de teste cardiace de rutină, au exclus problemele cardiace și au descoperit adevărata cauză a durerii datorită unei radiografii toracice. Bărbatul se prezentase la camera de gardă a spitalului din Napoli, acuzând dureri retrosternale severe și persistente. Simptomele, neasociate cu efort fizic sau dificultăți de respirație, au sugerat inițial o afecțiune cardiacă, relatează TGcom24.

Medicii de la Urgențe au solicitat imediat o electrocardiogramă și teste ale enzimelor cardiace, care au fost negative. Cu toate acestea, durerea a persistat, însoțită de dificultăți la înghițire și senzația de corp străin.

Deși pacientul nu își amintea niciun incident de ingerare accidentală, personalul medical a decis să efectueze o radiografie toracică, care a relevat o umbră în esofag. În acel moment, s-a pus diagnosticul: un capac de sticlă blocat.

Descoperirea dopului i-a surprins chiar și pe medici, care au numit episodul „neobișnuit, dar nu unic”. Într-adevăr, literatura de specialitate a documentat cazuri de ingerare involuntară a unor obiecte mici, adesea nedetectate timp de zile întregi.

Datorită diagnosticului rapid, bărbatul a fost supus unei evaluări de specialitate pentru îndepărtarea corpului străin. Starea sa a fost stabilă la externare.