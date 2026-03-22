Un bărbat din Brazilia ar putea fi cel mai bătrân om din lume: are 118 ani și bea cafea de trei ori pe zi. „Trăiește bine! Merită”

Publicat la 08:00 22 Mar 2026 Modificat la 08:23 22 Mar 2026

Luís Carlos dos Santos, cunoscut ca „Seu Luizinho”, locuiește într-un azil din orașul Elói Mendes / sursă foto: Facebook

Luís Carlos dos Santos, un fost fermier din Brazilia, ar putea fi cel mai bătrân om de pe planetă. A împlinit 118 ani pe 15 februarie 2026, iar în prezent locuiește într-un azil. Stilul său de viață este unul simplu: bea cafea de trei ori pe zi, inclusiv seara, fumează și preferă să-și petreacă timpul afară, unde adună pietre.

Luís Carlos dos Santos, cunoscut ca „Seu Luizinho”, locuiește într-un azil din orașul Elói Mendes.

Organizația RankBrasil, echivalentul brazilian al Guinness Book, a aflat inițial despre el prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, apoi a solicitat documente care să dovedească data nașterii sale.

Ulterior, după analizarea înregistrărilor istorice, „Cartea Recordurilor Braziliene” l-a confirmat drept cel mai în vârstă bărbat din Brazilia, scrie publicația needtoknow.co.uk.

Născut pe 15 februarie 1908, Seu Luizinho a dus o viață simplă, rurală, lucrând ca muncitor agricol în Três Pontas. Un bărbat rezervat, nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.

bărbatul locuiește în azil de peste 50 de ani. A ajuns acolo în 1971, adus de un preot, iar de atunci nu a mai plecat.

Personalul îl descrie ca fiind o persoană calmă, rezervată și pașnică. În cea mai mare parte a timpului este singur.

Are un stil de viață simplu care i-a surprins chiar și pe cei de la „Cartea Recordurilor Braziliene”.

Consumă cafea de trei ori pe zi, chiar și seara, în jur de 19:30. Fumează țigări rulate manual și își petrece timpul mai ales în aer liber, unde adună pietre. Noaptea doarme stând în șezut.

Are chiar și un sfat pentru toată lumea: „Trăiește bine! Merită!”.

Chiar și în timpul pandemiei de COVID-19, bărbatul nu s-a îmbolnăvit, potrivit celor din azil.

În prezent, recordul oficial pentru cea mai vârstnică persoană în viață este deținut de o femeie din Marea Britanie, în vârstă de 116 ani.