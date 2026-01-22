Un bărbat din Italia a fost arestat chiar după ce s-a căsătorit și și-a petrecut noaptea nunții după gratii

După ce a spus „da” în faţa ofiţerului de stare civilă și a făcut schimb de inele, în loc de a merge la petrecere, mirele a fost arestat şi dus la închisoare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, de origine tunisiană, a fost arestat imediat după ce s-a căsătorit la primărie pentru un jaf mai vechi comis în localitatea Civitavecchia din Italia. Mirele şi-a petrecut noaptea nunţii în închisoare.

După ce a spus „da” în faţa ofiţerului de stare civilă și a făcut schimb de inele, în loc de a merge la petrecere, mirele a fost arestat şi dus la închisoare, în stupoarea generală a celor prezenţi, relatează Corriere della Sera.

Infracţiunea pentru care a fost condamnat tânărul tunisian a fost comisă în anul 2023. Fares Otay fusese arestat de carabinierii din Civitavecchia pentru un jaf violent comis împreună cu un alt bărbat. Potrivit acuzării, cei doi au înconjurat victima, au amenințat-o și i-au furat telefonul mobil. Apoi l -au lovit cu picioarele și cu pumnii, l-au rănit cu un cuțit și o sticlă și, în final, l-au lăsat la pământ.

Reprezentat de un avocat, Otay a fost condamnat în primă instanță la patru ani și două luni de închisoare, o amendă de 1.500 de euro și plata cheltuielilor de judecată. În august, avocatul său a murit subit din cauza unei boli, iar apărarea a fost încredinţată fratelui acestuia, care a făcut apel și a obținut o reducere a pedepsei. Ulterior, a fost depus un apel la Curtea Supremă de Casație, dar a fost declarat inadmisibil acum câteva săptămâni de către președintele tribunalului.

Între timp, tânărul, care a împlinit 23 de ani în urmă cu aproximativ zece zile, a întâlnit o femeie din Grosseto de vârsta lui. Relația a continuat până când partenera sa a rămas însărcinată, aşa că au decis să se căsătorească civil.

Când au început formalitățile, cuplul a completat documentele necesare, iar ofițerul de stare civilă i-a contactat apoi pentru a programa o întâlnire la primărie. În ziua publicării hotărârilor de căsătorie, aceștia s-au prezentat cu actele de identitate și un cod fiscal, în timp ce restul documentelor au fost obținute automat. Pentru a accesa serviciul, erau necesare, însă. acreditări digitale și în astfel numele lui Fares Otay a ajuns în atenția autorităților.

Carabinierii au monitorizat situația și s-au prezentat la primărie. Au așteptat ceremonia, apoi l-au abordat pe mirele fugar și l-au însoțit la secția de poliție , în timp ce fratele său i-a contactat telefonic avocatul.

Conform rapoartelor poliţiei, Otay nu era la curent cu ordinul emis de Curtea de Justiție. După ce i-au explicat conținutul ordinului, carabinierii l-au transferat la închisoare unde şi-a petrecut noaptea nunții și va rămâne acolo foarte probabil şi în luna de miere.