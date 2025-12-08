Un bărbat și-a implantat un cip în mână pentru trucuri de magie, dar a uitat parola: „Am crezut că o să fie amuzant”

Foto: Facebook/Zi Teng Wang

Să uiți o parolă e un lucru destul de obișnuit și, de cele mai multe ori, nu are consecințe majore. Dar există și situații în care lucrurile devin mai complicate. De exemplu, un bărbat a uitat parola unui cip implantat în propria mână, iar acum nu are nicio modalitate de a o recupera.

Potrivit Futurism, preluat de Xataka, protagonistul se numește Zi Teng Wang, iar în urmă cu câțiva ani a decis că ar fi distractiv să-și implanteze un cip RFID pentru numerele sale de magie. A testat mai multe utilizări, fără să fie pe deplin mulțumit, iar în final a programat cipul astfel încât, la scanare cu telefonul, să afișeze un meme.

La un moment dat, linkul în care era stocată imaginea s-a stricat, iar când a încercat să-l schimbe, și-a dat seama că nu-și mai amintește parola cipului. Așa că acum are în mână un cip care duce către o pagină inexistentă.

Opțiunea clasică „Am uitat parola” nu există, așa că Zi Teng Wang a cerut ajutorul prietenilor cu pregătire tehnică. Aceștia i-au spus că singura variantă este să hackuiască cipul, folosind un cititor RFID și testând toate combinațiile posibile. Problema e că cipul e implantat în palmă, iar ca să facă asta ar trebui fie să lege cititorul de mână, fie să scoată cipul.

În cele din urmă a renunțat, iar situația s-a rezolvat într-un mod neașteptat: linkul către meme a început din nou să funcționeze.

„Dar tot nu am acces la tehnologia propriului corp, iar asta e incomod, dar amuzant”, a scrie el, pe Facebook. „Credeam că o să fie amuzant, dar s-a dovedit că să tot apăs telefonul altcuiva de mâna mea, încercând să-mi dau seama unde naiba e cititorul RFID, nu arată deloc misterios, magic sau impresionant”.

În 2016, implanturile RFID sau NFC erau un trend destul de popular. Cipurile RFID sunt aceleași folosite la animalele de companie, iar NFC-ul e tehnologia folosită la transferul de date între telefoane sau la plăți. Aceste cipuri nu au baterie, ci funcționează pasiv, „răspunzând” cu un cod atunci când sunt apropiate de un cititor.

În urmă cu câțiva ani, mulți își implantau astfel de cipuri pentru a deschide uși, a-și debloca computerul sau a-și partaja datele de contact doar printr-o mișcare a mâinii.

Să rămâi cu un cip inutil în mână e neplăcut, dar devine aproape amuzant dacă îl comparăm cu alte cazuri de parole uitate. În 2021, un inginer german a pierdut parola portofelului său de bitcoin, evaluat la 256 de milioane de euro. Și nu este un caz izolat: se estimează că cel puțin 3,7 milioane de bitcoin au fost pierduți din același motiv.