Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți

1 minut de citit Publicat la 14:38 20 Oct 2025 Modificat la 14:41 20 Oct 2025

Un bărbat din India și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare FOTO: India Today

Un bărbat a ajuns la concluzia că nu există o modalitate mai bună de a testa cât de mult le pasă oamenilor de tine decât să-ți înscenezi propria moarte.

Fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal a zis că face un experiment social și și-a înscenat moartea doar ca să vadă cât este de apreciat.

Bărbatul de 74 de ani și-a organizat și o înmormântare în stil tradițional, în satul Konchi, din districtul Gaya, potrivit India Today.

Acoperit cu un cearșaf alb, Mohan s-a așezat într-un sicriu împodobit cu ghirlande din flori și a fost purtat într-o procesiune către un crematoriu. În tot acest timp, el a tras cu ochiul să vadă câți oameni participă la procesiune.

Crezând că înmormântarea era reală și că veteranul murise cu adevărat, sute de vecini și prieteni s-au adunat în Konchi pentru înmormântare.

La finalul procesiunii, chiar la crematoriu, bărbatul, care este tată a doi copii s-a ridicat din sicriu, șocându-i pe cei prezenți.

„După moarte, oamenii poartă catafalcul, dar eu am vrut să fiu martor la asta cu ochii mei și să văd cât respect și câtă afecțiune îmi oferă oamenii”, a spus el.

În cele din urmă, o efigie simbolică a fost arsă la crematoriu, iar înmormântarea falsă a fost urmată de o masă mare la care au participat toți oamenii din Konchi.

Mohan finanțase și construise anterior un crematoriu bine echipat în sat, pentru a rezolva dificultățile legate de serviciile funerare în timpul sezonului ploios.

Localnicii au declarat pentru presa locală că el este foarte respectat în sat pentru toate contribuțiile pe care le-a făcut.