Un călugăr budist, care trăiește în izolare, s-a trezit milionar când numele lui a fost extras la o tombolă. Nu vrea să păstreze banii

Un călugăr budist a devenit milionar peste noapte după ce a câștigat la o tombolă FOTO: Getty Images

Un călugăr budist a devenit milionar peste noapte după ce a câștigat la o tombolă organizată de banca unde și-a depus economiile modeste, în Penang, Malaezia.

Chan Chai Siang, în vârstă de 73 de ani, fost muncitor într-o fabrică, a câștigat un premiu de 1 milion de ringgit malaezieni (aproximativ 212.000 de euro) de la Bank Simpanan Nasional, unde își depusese economiile, au anunțat reprezentanții băncii în cadrul unei conferințe de presă, potrivit The Independent.

Chan, care locuiește într-o sihăstrie, este al 124-lea câștigător al programului „Millionaire Draw” al băncii.

Călugărul a declarat că, inițial, a crezut că este victima unei înșelătorii. „La început am crezut că este o escrocherie. M-au sunat de aproximativ trei ori, dar am răspuns doar o singură dată”, a spus el, referindu-se la apelurile făcute de reprezentanții băncii.

Abia după ce s-a întâlnit personal cu reprezentanții băncii a fost convins că premiul era real.

Călugărul a spus că noua sa avere a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât economiile sale erau relativ modeste. Chan, care a intrat în viața monahală în urmă cu aproximativ 30 de ani, a declarat că economisise în total doar între 2.000 și 2.500 de ringgit (puțin peste 400 de euro) de-a lungul mai multor ani.

„Economisesc puțin câte puțin. Uneori 10 ringgit, alteori mai mult”, a spus el, adăugând că economiile proveneau în mare parte din donațiile primite de la oameni.

Premiul, a spus el, nu a fost rezultatul unei intervenții divine, ci o consecință a karmei sale. „Nu este o binecuvântare. Este karma din viețile anterioare”, a afirmat el.

Călugărul a spus că nu a făcut niciodată jurăminte sau rugăciuni speciale pentru a obține câștiguri financiare.

El a declarat că nu are nevoie de această avere și că intenționează să o ofere comunității. O parte din bani va fi folosită pentru a ajuta persoanele bolnave sau aflate în dificultate, întrucât caritatea reprezintă un aspect important al practicii sale religioase. „Îi voi folosi cu înțelepciune”, a adăugat el. „O parte va merge pentru a-i ajuta pe cei bolnavi sau nevoiași”.

Călugărul a îndemnat la administrarea responsabilă a averii. „Dacă o folosești cu înțelepciune”, a sfătuit el, „îți aduce fericire atât ție, cât și celorlalți. Aceasta este adevărata valoare a banilor”.