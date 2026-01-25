Un cofetar a murit într-un accident șocant. A fost prins în malaxorul industrial de aluat

1 minut de citit Publicat la 08:00 25 Ian 2026 Modificat la 08:38 25 Ian 2026

Din primele informații, totul ar fi fost un accident de muncă. Foto: Facebook

Un cofetar în vârstă de 71 de ani a murit într-un accident tragic produs într-o patiserie din Florida, după ce a fost prins într-un malaxor industrial de aluat, scrie Metro.

Mordehay Grunberger, care lucra la South Florida Kosher Market, și-a pierdut viața vineri dimineață, în urma incidentului petrecut în interiorul unității. Autoritățile au deschis o anchetă, însă au precizat că totul indică un accident de muncă.

Soția bărbatului, Inna Maor, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care și-a exprimat durerea:

„Astăzi, soțul meu iubit, Miki, cea mai apropiată persoană din viața mea, cel mai bun prieten al meu și tatăl celor doi fii minunați ai noștri, a murit tragic. Sunt pierdută. Îl iubesc nespus. A fost dragostea vieții mele.”

Potrivit informațiilor publicate de Miami Herald, incidentul ar fi avut loc în jurul orei 4:00 dimineața, însă poliția a ajuns la fața locului abia aproape opt ore mai târziu. Maria Pinillos, purtătoare de cuvânt a Poliției din North Miami Beach, a declarat că ofițerii au intervenit la ora 11:40, după ce au primit un apel privind un accident în interiorul magazinului.

„Departamentul de Poliție din North Miami Beach investighează decesul unui bărbat la South Florida Kosher Market. În acest moment, nu există indicii de faptă penală. Incidentul a fost accidental și a implicat un malaxor industrial de aluat. Victima a fost identificată drept Mordehay Grunberger, în vârstă de 71 de ani”, se arată în comunicatul poliției.

La fața locului a intervenit și Administrația pentru Securitate și Sănătate în Muncă (OSHA), care analizează circumstanțele producerii accidentului.