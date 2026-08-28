Un colier Van Cleef & Arpels, de peste 200 de carate, a fost furat dintr-un muzeu din Viena. A aparținut unei regine a Egiptului

sursa foto: Museum of Applied Arts, Viena.

Un colier de excepție, semnat Van Cleef & Arpels, cu diamante montate pe platină, peste 200 de carate și nu mai puțin de 673 de pietre prețioase, a fost furat joi, ziua în amiaza mare, dintr-un muzeu vienez, a anunțat Poliția austriacă, citată de AFP, notează Agerpres.

Cei doi hoți nu purtau măști și au fost surprinși de camerele de supraveghere ale muzeului. Potrivit unui comunicat al Poliției austriece, dat publicității în noaptea de joi spre vineri, aceștia și-au cumpărat bilete de intrare, apoi au spart cu un ciocan o vitrină din sticlă și au fugit cu bijuteria. Unul dintre ei era înarmat.

Muzeul de Arte Aplicate din Viena (MAK) a confirmat jaful, dar reprezentanții instituției au precizat că nu pot „furniza în acest stadiu nicio informaţie privind ancheta în curs”.

Întrebat de AFP cât valorează bijuteria și cine este proprietarul ei, muzeul nu a oferit deocamdată niciun detaliu. Radioul public austriac notează însă că, în 2015, colierul fusese evaluat de casa de licitații Sotheby's la mai multe milioane de euro.

Piesa era expusă publicului în cadrul unei expoziții temporare dedicate casei franceze Van Cleef & Arpels, fondată în 1906 în Place Vendome din Paris și specializată în bijuterii de lux. Expoziția reunește aproximativ 500 de piese și poate fi vizitată între 10 iunie și 27 septembrie: peste 300 provin din colecția Van Cleef & Arpels, iar circa 200 din patrimoniul MAK.

Colierul furat are o poveste aparte. A fost creat special pentru fosta familie regală a Egiptului și a fost purtat de regina Nazli în 1939, la nunta fiicei sale Fawzia cu cel care avea să devină ultimul șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Pe site-ul casei Van Cleef & Arpels, bijuteria este descrisă drept „o piesă monocromă legendară, reprezentând triumful bijuteriilor albe”.

„Era completat de o diademă, care relua aceleaşi ornamente semicirculare în jurul cărora se împletesc benzi din platină şi diamante”, se mai arată pe aceeași pagină.

MAK a anunțat că expoziția rămâne închisă până la noi dispoziții. Un jurnalist AFP a reușit totuși să o viziteze vineri și a constatat că vitrina în care fusese expus colierul era acum acoperită, făcută opacă.

Solicitată de AFP să comenteze, casa Van Cleef & Arpels nu a răspuns până la acest moment.

Jaful de la Viena vine după un val de furturi spectaculoase din muzee franceze, în urma cărora Guvernul de la Paris recomanda, la finalul lunii iulie, retragerea temporară a unor piese din vitrine, până la consolidarea măsurilor de securitate.

Tot joi, în Spania, hoții au golit aproape complet o altă comoară. Tezaurul din Villena, o colecție de artefacte din aur considerată printre cele mai valoroase din Epoca Bronzului europeană, a fost furat dintr-un muzeu din sud-estul țării.