Un copil care nici măcar n-a împlinit 12 ani a fost eutanasiat la cerere în Olanda, iar asta a stârnit îngrijorare în țară

Manifestanții care militează pentru o relaxare suplimentară a legilor olandeze privind eutanasia au mărșăluit la Haga luna aceasta FOTO: Profimedia Images

Un copil grav bolnav a devenit prima persoană cu vârsta sub 12 ani care a fost eutanasiată în Țările de Jos, a dezvăluit un ministru olandez.

Până acum doi ani, Olanda permitea eutanasia doar pentru nou-născuți și pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani, cu condiția ca acestea să se afle într-o stare de suferință insuportabilă, fără nicio speranță realistă de ameliorare. Pacienții cu vârsta sub 18 ani aveau nevoie, de asemenea, de consimțământul unui părinte sau tutore.

În 2024, însă, parlamentul olandez a aprobat o reglementare care permite extinderea acestei practici la copiii sub 12 ani, astfel încât aceștia să poată „muri cu demnitate” dacă nu există nicio posibilitate rezonabilă ca suferințele lor să se amelioreze, potrivit The Times.

Această decizie a fost adoptată în ciuda rezervelor exprimate de unii, potrivit cărora copiii de o vârstă atât de fragedă s-ar putea să nu fie pe deplin capabili să evalueze implicațiile unei decizii atât de importante.

Se estima că acest mecanism va fi aplicat doar într-un număr extrem de redus de cazuri în fiecare an, întrucât, în fiecare situație, medicul trebuie ulterior să convingă autoritățile că nu a existat nicio alternativă umană și fezabilă, o condiție foarte dificil de îndeplinit în cazul copiilor mici.

Primul astfel de deces a fost înregistrat de comisia de supraveghere spre sfârșitul anului trecut, a dezvăluit Sophie Hermans, ministrul olandez al sănătății, într-o scrisoare adresată parlamentului.

Ea nu a oferit alte detalii privind vârsta, numele, sexul, locul de reședință sau afecțiunea medicală a copilului. Scrisoarea a fost relatată pentru prima dată de NOS, postul public de radiodifuziune din Țările de Jos.

Eutanasia, efectuată în condiții strict definite, a fost dezincriminată treptat de instanțele olandeze începând de la începutul anilor 1970 și a fost, în cele din urmă, reglementată printr-un cadru legislativ cuprinzător pentru adulți în anul 2002.

Ulterior, legea a fost extinsă pentru a include adolescenții de 16 și 17 ani, cu consultarea părinților, precum și copiii cu vârste între 12 și 15 ani, cu acordul părinților. În prezent, eutanasia reprezintă puțin peste 5% din totalul deceselor înregistrate în țară.

Țările de Jos nu au mers totuși atât de departe precum Belgia, care a eliminat limita minimă de vârstă pentru eutanasie în 2014. De atunci, se pare că au existat șase cazuri în care copii belgieni cu vârsta sub 18 ani au fost eutanasiați. Printre aceștia s-au numărat un copil de nouă ani cu o tumoare cerebrală incurabilă și un copil de 11 ani cu distrofie musculară.