Un cunoscut trader de criptomonede a fost găsit mort într-un Lamborghini, la Kiev

Poliția din Kiev a transmis că ancheta se concentrează pe stabilirea circumstanțelor exacte ale morții . Foto: Kyiv Police

Un cunoscut trader de criptomonede din Ucraina a fost găsit mort la Kiev, în contextul unei prăbușiri majore a pieței, iar autoritățile tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere, potrivit poliției locale.

Konstantin Galich, cunoscut în mediul online sub numele de Kostya Kudo, a fost descoperit pe 11 octombrie într-un Lamborghini Urus, în districtul Obolonskyi din Kiev, cu o plagă prin împușcare la nivelul capului. Potrivit anchetatorilor, la fața locului a fost găsită și o armă înregistrată pe numele său, scrie Fox Business.

Poliția din Kiev a transmis, printr-un comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram, că ancheta se concentrează pe stabilirea circumstanțelor exacte ale morții — dacă a fost vorba de un gest voluntar sau dacă există suspiciuni de omor.

„Cu o zi înainte de moarte, bărbatul le-a spus rudelor că se simte deprimat din cauza unor dificultăți financiare și le-a trimis un mesaj de adio”, au precizat reprezentanții poliției.

Pe canalul oficial de Telegram al lui Galich a fost postat, ulterior, un mesaj care anunța decesul:

„Konstantin Kudo a murit tragic. Cauzele sunt în curs de investigare. Vă vom ține la curent cu orice informație nouă.”

Galich, în vârstă de 32 de ani, era o figură cunoscută în comunitatea cripto din Ucraina și la nivel internațional. El a fost cofondatorul academiei de tranzacționare Cryptology Key și un strateg activ pe piețele de active digitale.

Moartea sa a survenit chiar în momentul în care piața cripto trecea printr-o perioadă de volatilitate extremă, declanșată după ce Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 100% pe importurile din China, alături de noi restricții la exportul de software critic.

Decizia a provocat panică în rândul investitorilor și a dus la lichidări masive de active digitale.

Poliția din Kiev nu a oferit deocamdată alte detalii despre caz.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]