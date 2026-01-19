Un detaliu banal l-a făcut milionar pe un american. Povestea câştigului de 4 milioane de dolari

Un american a câştigat 4 mil. $, după ce a oprit la o anumită benzinărie, întrucât avea o remorcă prea mare la maşină. Sursa colaj foto: Getty Images

Un detaliu banal, care a inclus un ocol, l-a făcut milionar pe un bărbat din statul american Connecticut, a relatat People. Povestea câştigului de 4 milioane de dolari, care îi poate inspira pe scenariştii de la Hollywood, a făcut deja înconjurul lumii. "Eu continuam să tremur. Nu-mi venea să cred", le-a spus norocosul câștigător oficialilor loteriei locale.

O singură decizie poate schimba totul. Iar acest lucru îl poate confirma bărbatul din Connecticut care a câștigat recent marele premiu de 4.000.000 de dolari.

Potrivit unui comunicat al Loteriei din Connecticut, tânărul, care a ales să fie identificat doar ca Phil, se îndrepta într-o zi spre serviciu, la un șantier, când remorca sa, mai mare decât se aștepta, l-a determinat să oprească la o altă benzinărie şi nu la cea care staţiona, de obicei, când mergea la muncă.

La scurt timp după ce a intrat într-o stație Gulf, americanul a cumpărat un loz al Loteriei din Connecticut. Oficialii instituţiei au transmis că Phil a ajuns mai devreme la serviciu și, având timp la dispoziție, a decis să verifice dacă biletul era câștigător.

"Aveam o jumătate de oră liberă înainte să începem lucrul, așa că am răzuit lozul. Scria 4.000.000 de dolari și am început să tremur", a declarat Phil oficialilor loteriei, au mai scris jurnaliştii publicaţiei People.

Ulterior, americanul a mai făcut următoarele precizări: "Am scanat codul QR și totul era real. Pur și simplu continuam să tremur… nu-mi venea să cred. Eram milionar".

Și magazinul Gulf Convenience Mart din Cheshire, un oraş aflat în comitatul New Haven, Connecticut, de unde Phil a cumpărat lozul câștigător, a avut de câștigat. Pentru vânzarea biletului norocos, magazinul va primi un bonus în valoare de 40.000 de dolari.

Mini Jacob, managerul magazinului, le-a spus oficialilor loteriei că a fost încântată când a aflat că unul dintre clienții săi a câștigat marele premiu.

"Îmi place să sărbătoresc victoriile clienților și să le aud poveștile de succes", a declarat Mini Jacob.

După ce a aflat că a câștigat marele premiu, Phil și-a continuat ziua de muncă conform programului. Acesta le-a spus oficialilor loteriei că intenționează să își investească o parte din suma câştigată şi se gândeşte serios să îşi programeze o vacanță.

Potrivit Loteriei din Connecticut, șansele generale de a câștiga premiul de 4.000.000 Fortune sunt de 1 la 2,38.