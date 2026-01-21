Un elicopter turistic a dispărut în apropierea unui vulcan din Japonia

Publicat la 12:05 21 Ian 2026

Muntele Aso, unul dintre cei mai activi vulcani din Japonia. Sursa foto: Getty Images

Un elicopter de agrement care transporta trei persoane a dispărut în apropierea Muntelui Aso, unul dintre cei mai activi vulcani din Japonia, transmite BBC.

Aparatul de zbor a decolat de la o grădină zoologică din orașul Aso la ora 10:52, ora locală (01:52 GMT), marți, pentru un tur de 10 minute, dar nu s-a mai întors, potrivit relatărilor locale care citează poliția.

Un obiect ce seamănă cu o aeronavă a fost observat de un elicopter al poliției în interiorul craterului Nakadake, unul dintre cele cinci vârfuri ale Muntelui Aso, în jurul orei 16:00. Autoritățile nu au confirmat încă dacă este vorba despre elicopterul dispărut.

Pilotul elicopterului, în vârstă de 64 de ani, era un veteran cu 40 de ani de experiență, potrivit presei locale. Pasagerii săi erau un bărbat și o femeie, ambii cetățeni taiwanezi.

Elicopterul era la al treilea zbor al zilei

Aeronava, un Robinson R44 fabricat în SUA, se afla la al treilea zbor turistic al zilei când a dispărut. Nu au fost raportate probleme în timpul celor două zboruri anterioare, potrivit operatorului elicopterului, Takumi Enterprise.

Marți a fost raportată vreme înnorată în zona Nakadake, iar operațiunile de căutare au fost suspendate marți seara, urmând să fie reluate miercuri dimineața.

Takumi Enterprise a consemnat la sol toate elicopterele sale în urma incidentului, potrivit agenției de știri Jiji.

Tururile cu elicopterul deasupra peisajelor vulcanice ale Muntelui Aso se numără printre principalele atracții turistice ale prefecturii Kumamoto, din sud-vestul Japoniei.

În 2024, un elicopter turistic al companiei Takumi Enterprise care zbura deasupra Muntelui Aso a efectuat o aterizare de urgență, rănind cele trei persoane aflate la bord.

Muntele Aso a erupt ultima dată în octombrie 2021, trimițând în atmosferă un nor masiv de fum.