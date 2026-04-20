Un fizician Nobel avertizează: omenirea mai are doar 35 de ani. „Șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici”

Fizicianul David Gross, laureat al Premiului Nobel, a avertizat că omenirea ar mai putea avea doar aproximativ 35 de ani la dispoziție, din cauza riscului tot mai mare al unui război nuclear. Într-un interviu acordat Live Science, Gross a explicat că estimarea sa se bazează pe o probabilitate anuală de 2% a unui conflict nuclear – dublă față de cea calculată în perioada Războiului Rece – și pe ecuații similare celor folosite pentru timpul de înjumătățire al materialelor radioactive, scrie Newsweek.

Întrebat de Live Science cum crede că va evolua cercetarea în fizica teoretică în următorii 50 de ani, el a răspuns: „În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor… că șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici”.

„M-ați întrebat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani, gândindu-mă la asta – nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității”, a adăugat el.

Gross a câștigat Premiul Nobel pentru fizică în 2004, alături de alți doi fizicieni, pentru descoperirea libertății asimptotice, care explică comportamentul quarcilor – particulele subatomice fundamentale din care sunt alcătuiți protonii și neutronii.

De curând, i-a fost acordat și Premiul Special Breakthrough în Fizică Fundamentală, în valoare de 3 milioane de dolari, ca recunoaștere a contribuției sale de-o viață în domeniul fizicii.

Avertismentele prestigiosului fizician privind riscurile unui război nuclear vin pe fondul unor îngrijorări globale continue legate de escaladarea nucleară.

Într-un interviu acordat Live Science, publicat luni, Gross a estimat că „din cauza pericolului unui război nuclear”, omenirea ar mai putea avea doar aproximativ 35 de ani.

El a explicat că este vorba despre o „estimare brută”, bazată pe probabilitatea anuală a unui conflict nuclear.

„Chiar și după încheierea Războiului Rece, când aveam tratate de control al armamentului strategic, care au dispărut toate, existau estimări că probabilitatea unui război nuclear era de 1% în fiecare an. Lucrurile s-au înrăutățit atât de mult în ultimii 30 de ani, după cum puteți vedea de fiecare dată când citiți ziarul”, a declarat el.

Gross mai precizează că acea cifră anterioară nu era o „estimare riguroasă” și că, în opinia sa, riscul anual ar putea fi acum mai aproape de 2%, adică „o șansă din 50 în fiecare an” de război nuclear.

La acest nivel de risc, intervalul de aproximativ 35 de ani se referă la timpul mediu estimat înainte ca un război nuclear să aibă loc. Calculul se bazează pe ecuații similare celor folosite pentru estimarea timpului de înjumătățire al materialelor radioactive, care modelează probabilitatea ca un eveniment să se producă de-a lungul timpului.

Gross a spus că evenimentele globale în curs au crescut șansele unui război nuclear, explicând: „Oamenii vorbesc despre folosirea armelor nucleare; un război major se desfășoară în mijlocul Europei; bombardăm Iranul; India și Pakistanul aproape au intrat în război”.

El a subliniat că în ultimii 10 ani nu a fost semnat niciun nou tratat major de control al armamentului nuclear, iar ascensiunea inteligenței artificiale adaugă riscuri suplimentare.

„Există acum nouă puteri nucleare. Chiar și trei sunt infinit mai complicate decât două. Acordurile, normele dintre țări, toate se destramă. Armele devin tot mai nebunești. Automatizarea și, probabil, chiar inteligența artificială vor controla aceste instrumente destul de curând”, a declarat el.

Gross a afirmat că există modalități prin care națiunile pot evita un război nuclear, una dintre ele fiind, pur și simplu, „să vorbească între ele”.

Buletinul Oamenilor de Știință Atomici stabilește în fiecare an simbolicul Ceas al Apocalipsei pentru a reprezenta riscul unei catastrofe provocate de om, iar în ultimii ani acesta a fost fixat la niveluri istoric ridicate.

În prezent, este setat la 85 de secunde până la miezul nopții, buletinul avertizând că este „cel mai aproape de catastrofă din toate timpurile”, din cauza tensiunilor globale în curs.

Comentariile lui Gross nu sugerează că un conflict nuclear este inevitabil, ci că riscul crește din cauza tensiunilor geopolitice. El consideră că aceste riscuri ar trebui abordate prin diplomație și acorduri internaționale solide.