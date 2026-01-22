Un gardian dintr-o închisoare italiană a murit de cancer pulmonar, după ce a inhalat ani de zile fumul de la țigările deținuților

Ministerul Justiției din Italia a fost obligat să plătească un milion de euro familiei poliţistului de penitenciar. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Familia unui inspector șef al poliției penitenciarelor, care a murit la 44 de ani de cancer pulmonar după ce timp de 22 de ani a inhalat fumul de țigară de la deţinuţii care fumau, va fi despăgubită de statul italian cu 1 milion de euro. Poliţistul nu fumase niciodată o țigară, dar trăia înconjurat de fumul de țigară al deținuților.

După o luptă care a durat 14 ani, verdictul este în sfârșit definitiv. Ministerul Justiției din Italia a fost obligat să plătească un milion de euro pentru moartea lui Salvatore Antonio Monda , inspector șef al poliției penitenciare din Italia, care a murit la 44 de ani de cancer pulmonar, după 22 de ani de muncă în penitenciare, relatează La Repubblica.

În septembrie 2023, Tribunalul din Lecce, luând la cunoștință plângerile SAPPE (n. red. sindicatul independent al poliției penitenciare) și numeroasele încălcări ale legii de către DAP (n. red. Departamentul Administrației Penitenciare), a decis ca Ministerul Justiției din Italia să plătească familiei inspectorului un milion de euro drept despăgubire. Aceasta a fost o hotărâre istorică, deoarece nimic similar nu se mai întâmplase până atunci în Italia sau în Europa. „A marcat un moment de cotitură de la care nu a mai existat cale de întoarcere”, a explicat SAPPE, „chiar dacă, confruntat cu dovezile, Ministerul Justiției a făcut totuși apel la Curtea de Apel din Lecce. Apelul a fost respins în noiembrie 2025, menținând hotărârea primei instanțe, care a devenit definitivă astăzi.”

Și acum, după ce a câștigat bătălia, obiectivul sindicatului este de a avansa proiecte capabile să elimine sau cel puțin să reducă semnificativ fumatul în închisori. Sindicatul susţine că proiectul „Fără fumat” „nu este doar un proiect unic, pe care îl vom solicita să fie pilotat într-o închisoare, ci un angajament concret și moral născut pentru a onora memoria colegului nostru decedat și din dorința de a preveni ca tragedii similare să se mai întâmple vreodată”.

Proiectul va fi în curând prezentat Administrației Penitenciarelor și autorităților politice, astfel încât fiecare, în domeniile sale de responsabilitate, să poată lucra la implementarea sa. Sappe consideră că acest angajament trebuie împărtășit de toate părțile, fără excepții, deoarece sunt în joc viețile și sănătatea a zeci de mii de oameni, inclusiv ofițeri de poliție, operatori și deținuți, care se otrăvesc zilnic în închisorile italiene prin inhalarea pasivă a fumului de țigară.