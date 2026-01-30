Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit unei subalterne peste 3 milioane de dolari, scoși din acțiunile companiei sale - parte a unei „propuneri indecente” în scopul de a o despărți de soțul ei. Cazul a ajuns în instanță și face valuri în SUA.
Tamir Poleg, directorul executiv al firmei imobiliare Real Brokerage din Utah, ar fi încercat să o mituiască pe Paige Steckling, o femeie căsătorită și mamă a doi copii care lucra pentru el, cu sume mari de bani, afaceri imobiliare și călătorii luxoase, conform unui proces intentat de soțul lui Paige, Michael Steckling, relatează New York Post.
Michael l-a acuzat pe Poleg că i-a distrus căsnicia prin încercări constante de a o „fura” pe Paige. Paige a confirmat că a divorțat „din motive personale”.
„Căsnicia mea s-a încheiat din motive personale, iar afirmațiile din acest proces nu reflectă realitatea acelor circumstanțe. Sunt convinsă că procedura legală va clarifica orice inexactități”, a declarat ea.
Michael a susținut că el și Paige nici măcar nu luaseră în considerare divorțul până când Poleg a început să o urmărească pe soția sa.
Plângerea detaliază o ofertă specifică pe care Poleg i-ar fi făcut-o lui Paige în ianuarie 2025: o casă luxoasă de 1,5 milioane de dolari în Park City, Utah, și promisiunea de a „avea grijă de nevoile ei” dacă îl părăsea pe Michael.
Poleg și-ar fi părăsit soția cam în aceeași perioadă. Paige a depus actele de divorț în februarie 2025, se arată în proces.
Se presupune că Poleg a vândut acțiuni Real Brokerage în valoare de 600.000 de dolari și a direcționat banii către „propunerea indecentă”.
La doar câteva săptămâni distanță, Poleg ar fi rezervat o cameră de hotel în Miami pentru el și Paige, deși nu este clar dacă ea a dat curs invitației sau a acceptat mita.
La începutul lunii februarie, aproximativ în perioada în care întâlnirea de pe litoral a fost planificată, Poleg i-a trimis lui Paige un e-mail cu instrucțiuni detaliate despre cum putea accesa cei 1,5 milioane de dolari promiși, în două tranșe.
Poleg a recunoscut că a trimis e-mailul menționat în proces, dar a susținut că oferea doar un sprijin financiar pe care Paige îl solicitase.
Poleg a negat categoric întreaga listă de acuzații prezentate în procesul intentat de Michael.
„Nicio ofertă, nicio relație romantică, nicio imixtiune”, a declarat el.
Magnatul a insistat și a afirmat că Paige se plângea frecvent de relația ei lipsită de armonie și că el a înțeles că cei doi nu împărtășeau „dragoste sau afecțiune autentică”.
Michael solicită despăgubiri de 5 milioane de dolari pentru destrămarea căsniciei sale.
Firma imobiliară a lui Poleg este evaluată la impresionanta sumă de 886 de milioane de dolari.