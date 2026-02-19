O bonă a greșit școala copiilor de care avea grijă și a declanșat o adevărată isterie în Italia

Bona aflată în prima sa zi de muncă a mers la şcoala greşită pentru a prelua cei doi copii de care trebuia să aibă grijă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Bona a doi copii de la Roma, în Italia, a mers la şcoală să-i recupereze, dar a greşit instituţia de învăţământ şi astfel a provocat o adevărată psihoză pentru că iniţial cazul a fost tratat ca o tentativă de răpire.

Carabinierii au reconstituit incidentul după ce a fost depusă o plângere din partea părinților unei fetițe de trei ani care frecventează creșa. Cuplul fusese contactat de educatoare pe 11 februarie, după ce o femeie străină, confuză, s-a prezentat la o creşă şi i-a arătat unei îngrijitoare fotografii cu doi copii de la școala din Largo Ravizza, relatează La Repubblica. Îngrijitoarea a crezut că recunoaște în fotografie pe unul dintre copii și a contactat-o ​​pe educatoare, care, fără a avea o împuternicire, a refuzat să-i permită presupusei bone să ia copilul.

Episodul a declanşat un semnal de alarmă. Părinții copilului de trei ani le-au spus polițiştilor că nu avuseseră niciodată o bonă. Așa că, îngrijorați, au decis să depună o plângere.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au ajutat la rezolvarea misterului: femeia, refuzată la creșă, se îndreptase apoi spre școala primară din apropiere, de unde a ieșit la scurt timp după aceea cu doi copii.

Investigațiile ulterioare au clarificat totul. Într-adevăr, femeia era responsabilă pentru preluarea acelor copii, ale căror fotografii erau de acum câțiva ani în urmă. Dar era prima ei zi de muncă și pur și simplu mersese la școala greșită. De aici și neînțelegerea care, în câteva ore, a alimentat teama în rândul familiilor din cartier. O psihoză, care a dăinuit ore întregi pe reţelele sociale, s-a dovedit ulterior a fi nefondată.