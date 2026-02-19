China deschide primul magazin de roboți umanoizi 7S, iar robotica intră într-o nouă eră. FOTO Profimedia Images

Doi roboți umanoizi, înalți de 1,3 metri, expuși într-o vitrină din Wuhan, capitala provinciei Hubei din China, au dansat sincron pe un ritm alert, pentru a marca deschiderea oficială a primului magazin de roboți umanoizi 7S din China.

La fel ca showroom-urile auto de tip 4S, acest concept nou își propune să fie un punct unic unde găsești „totul la un loc”. Doar că, în loc de mașini, magazinul este dedicat roboților umanoizi.

Modelul 7S pornește de la ideea clasică 4S (Sales – vânzare, Service – service/întreținere, Spare parts – piese de schimb, Surveys) la care se adaugă încă trei componente, adică Solution - soluții, Show și School - școală. Astfel, acoperă întregul lanț, de la componente și roboți, până la aplicații practice pentru diverse domenii.

Magazinul administrat de Hubei Humanoid Robot Innovation Centre a devenit un punct de atracție într-un centru comercial din Wuhan, scrie iol.co.za.

Industria roboților umanoizi din China a crescut puternic în 2025, datorită planurilor guvernamentale care abordează domeniul ca sector strategic. Magazinul 7S este prezentat ca un pas important pentru testarea unor modele comerciale viabile și pentru a testa cât de mult acceptă piața această tehnologie.

„În aproape două luni, am avut aproximativ 18.000 de vizite, devenind o destinație tech populară în Wuhan, atât pentru localnici, cât și pentru turiști”, a declarat managerul magazinului, Hu Longdan. Potrivit acestuia, veniturile cumulate au ajuns la aproape 615.000 de yuani. „Roboții umanoizi sunt foarte căutați pentru închiriere, fiind folosiți la peste 10 evenimente comerciale, iar proiectele de experiență cu câini-robot și fotbal cu roboți au devenit atracții majore pentru tineri”, a mai spus Hu.

În magazin e aglomerație, iar roboți de dimensiuni și forme diferite își demonstrează abilitățile. Unii joacă fotbal, alții asistă în activități de retail, iar un grup cântă la instrumente muzicale. „Avem aici 17 modele diferite de roboți umanoizi, cu prețuri între 149 yuani și 700.000 de yuani. Pot fi folosiți în peste 10 scenarii, inclusiv în producția industrială, ghidaj pentru turism cultural, îngrijirea vârstnicilor și operațiuni speciale”, a precizat Hu.

China și-a intensificat eforturile pentru dezvoltarea industriilor de viitor, propunerile fiind făcute în al 15-lea Plan Cincinal (2026–2030).

Magazinul 7S din Wuhan face parte dintr-o serie de experimente comerciale cu roboți, cu scopul de a folosi roboți umanoizi în viața reală, o etapă considerată esențială pentru dezvoltarea industriei. Un raport al unui think tank estimează că, până în 2045, în China vor fi folosiți în industrii peste 100 de milioane de roboți umanoizi, iar piața totală ar putea ajunge la aproximativ 10 trilioane de yuani.

În iulie anul trecut, la Shenzhen, s-a deschis un magazin 6S de roboți, prezentat ca fiind primul din lume. O lună mai târziu, la Beijing, a fost lansat Robot Mall, un showroom 4S de 4.000 de metri pătrați, inaugurat în timpul unui festival dedicat roboților, cu peste 50 de produse din domenii precum robotica medicală, industrială și de companie.

De ce e diferit magazinul din Wuhan față de celelalte lansate deja

Magazinul din Wuhan se remarcă, însă, prin componenta de „școală”, un element care îl diferențiază față de alte proiecte similare. Asta înseamnă că spațiul nu este doar un loc de vânzare, ci și un centru de experiență unde vizitatorii pot interacționa direct cu tehnologia și își pot dezvolta abilități. Angajații spun că magazinul oferă training pentru operatori de roboți, certificări pentru tehnicieni de mentenanță și cursuri introductive pentru adolescenți.

În plus, inginerii din companii pot învăța la fața locului cum să opereze și să întrețină roboți umanoizi, iar elevii de gimnaziu pot învăța programare și logică prin activități practice.

„Am organizat 20 de sesiuni, inclusiv opt sesiuni de instruire pentru operatori, 12 cursuri pentru tineri și două evenimente de formare pentru profesori, cu peste 1.000 de participanți”, a declarat Hu.

Aproximativ 65% dintre participanți sunt tineri, în special elevi și studenți. Profesioniștii reprezintă 35% și vin în principal pentru a dobândi cunoștințe de operare și mentenanță.

Una dintre atracțiile principale de lângă intrare este Yuan You, un robot cu roți și picioare, înalt de 1,58 metri, care cântărește 72 de kilograme. „Poate merge cu 1,5 metri pe secundă”, a spus Hu. „Este ‘născut’ în Hubei și lucrează de nouă luni într-un spital din Xianning, tot în Hubei, unde oferă ghidaj, explicații și chiar servicii de terapie tradițională”, a adăugat managerul.