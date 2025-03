Un mesaj într-o sticlă aruncată în ocean a ajuns la destinatar după 55 de ani

Jacques Contré, 91 de ani, fost ofițer al forțelor aeriene, și-a amintit cu emoție momentul în care a aruncat sticla. Foto: Getty Images

O sticlă aruncată în ocean în 1970, în apropiere de Hourtin, Franța, a fost descoperită recent de un colecționar din Bretania. Cu ajutorul rețelelor sociale, acesta a reușit să găsească familia care a trimis mesajul acum mai bine de cinci decenii, scrie Le Figaro.

Sticla a fost aruncată pe 4 ianuarie 1970

Fabrice Léveillé, un colecționar pasionat din Plumergat, Bretania, a găsit sticla într-un vide-maison (lichidare de bunuri) din Morbihan. În interiorul sticlei se afla un mesaj scris de mână:

"Această sticlă a fost aruncată în ocean la gura estuarului Gironde pe 4 ianuarie 1970. Dacă este găsită, vă rugăm să scrieți lui Michel, Jean-Pierre și Thierry Contré."

Fascinat de această descoperire, Léveillé a decis să publice fotografia mesajului pe Facebook, întrebând comunitatea online dacă poate ajuta la găsirea expeditorilor.

Mesajul a devenit viral

Postarea s-a răspândit rapid, strângând peste 15.000 de aprecieri și sute de comentarii în doar câteva ore. Mulți internauți s-au mobilizat pentru a ajuta la găsirea familiei Contré.

În cele din urmă, un comentariu a adus cheia misterului:

"Incredibil! Aceasta este scrisul de mână al bunicului meu, Jacques Contré! Iar Thierry, este tatăl meu! Îl voi suna chiar acum să îi spun!" a scris Camille Berger, nepoata expeditorului.

”Am scris mesajul de mână și am sigilat sticla cu ceară”

Jacques Contré, 91 de ani, fost ofițer al forțelor aeriene, și-a amintit cu emoție momentul în care a aruncat sticla împreună cu cei trei fii ai săi.

"Era o joacă pentru noi. Am scris mesajul de mână și am sigilat sticla cu ceară, așa cum făceam cu vinurile. Am lansat-o din bacul care traversează estuarul Gironde, între Le Verdon-sur-Mer și Royan. Nu ne-am gândit că cineva o va găsi după atâta timp!", a povestit el.

Interesant este că, în trecut, familia primise o scrisoare de la un preot din Morbihan, care descoperise aceeași sticlă. Însă aceasta a ajuns, în cele din urmă, printre obiectele vândute într-un târg de vechituri, unde a fost recuperată de Fabrice Léveillé.

"Nu mă așteptam ca un simplu mesaj să provoace atâta emoție”

Descoperirea acestei sticle și mobilizarea internauților au impresionat profund atât familia Contré, cât și colecționarul.

"Nu mă așteptam ca un simplu mesaj să provoace atâta emoție. Într-o lume tot mai individualistă, această poveste a adus oamenii împreună și a arătat cât de mult ne dorim conexiuni autentice", a spus Léveillé.