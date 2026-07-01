Un milionar i-a dat nepotului preferat bani pentru casă și nuntă de lux, apoi l-a dat în judecată și i-a cerut înapoi 1.000.000 de euro

Milionarul a pierdut procesul FOTO: Getty Images

Un om de afaceri britanic în vârstă de 90 de ani, care i-a cumpărat nepotului său preferat o casă și i-a plătit nunta de lux, l-a dat apoi în judecată și i-a cerut înapoi suma de 850.000 de lire sterline (aproape 1 milion de euro), numai că a pierdut procesul.

Robert Stokes, reprezentant al celei de-a patra generații din compania familială Stokes Tiles, specializată în producția și distribuția de plăci ceramice și materiale pentru amenajări, susținea că sumele acordate nepotului său, Sebastian Stokes, au fost împrumuturi și nu cadouri, potrivit The Independent.

Îl pregătea să preia afacerea familiei

Compania, fondată în 1895, a fost dezvoltată de Robert Stokes într-o afacere de amploare, care operează în prezent dintr-un centru logistic cu o suprafață de aproximativ 9.300 de metri pătrați, în apropiere de Sheffield, Marea Britanie.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, Robert îl considera pe Sebastian, în vârstă de 31 de ani, succesorul său și îl pregătea să preia conducerea afacerii. De-a lungul anilor, bunicul i-a oferit sume importante de bani.

Cea mai mare parte a acestora, peste 720.000 de lire sterline, a fost folosită pentru cumpărarea unei locuințe evaluate la aproximativ un milion de lire, iar alte zeci de mii de lire au fost cheltuite pentru nunta lui Sebastian și a soției sale, Olivia.

Printre cheltuieli s-au numărat peste 25.000 de lire plătite hotelului de cinci stele Grantley Hall, din North Yorkshire, unde a avut loc ceremonia, precum și peste 10.000 de lire pentru aranjamentele florale.

De la „invitat de onoare” la sala de judecată

Deși Robert Stokes a fost invitatul de onoare la nuntă, relația dintre cei doi s-a deteriorat ulterior, iar conflictul a ajuns în fața Înaltei Curți din Leeds.

Omul de afaceri a susținut că banii au fost împrumutați și că nepotul trebuia să vândă casa pentru a-i restitui investiția. El a afirmat că proprietatea fusese cumpărată cu intenția de a fi renovată și revândută pentru obținerea unui profit, profit din care urma să-și recupereze banii.

În schimb, Sebastian a declarat că toate sumele au fost oferite drept cadouri de către bunicul său și că locuința a fost cumpărată pentru a deveni casa familiei sale.

În declarația depusă la dosar, Robert Stokes a spus că a început să suspecteze că nepotul său nu intenționează să vândă proprietatea atunci când a aflat despre lucrările ample de renovare.

„Nu înțelegeam de ce se investeau atât de mulți bani în proprietate, dacă planul era să fie renovată și revândută. Am fost extrem de tulburat și am simțit că am fost exploatat și înșelat de Sebastian, care a profitat de vulnerabilitatea mea. Mai presus de toate, m-am simțit prost că m-am lăsat atras în planurile lui”, a declarat acesta.

La proces, Robert a fost susținut de fiul său, Richard, unchiul lui Sebastian, și de soția acestuia, Helen. Cei doi au susținut că Sebastian profitase de generozitatea bunicului.

Helen a afirmat în fața instanței că Sebastian și Olivia aveau „un stil de viață extravagant pe banii lui Bob”, arătând că o astfel de nuntă era greu de justificat pentru cineva care câștiga aproximativ 40.000 de lire pe an lucrând în afacerea familiei.

Avocații: „Conflictul a fost alimentat de gelozie”

Apărătorii lui Sebastian au respins acuzațiile și au susținut că Richard și Helen erau motivați de resentimente și de faptul că Sebastian fusese întotdeauna nepotul preferat al lui Robert.

Judecătorul Richard Carter le-a dat dreptate.

Acesta a reținut că nu există nicio dovadă care să arate că banii oferiți pentru nuntă sau pentru cumpărarea casei reprezentau împrumuturi ori că exista un acord privind restituirea lor.

Instanța: Banii au fost cadouri, nu împrumuturi

În motivarea hotărârii, judecătorul a arătat că relația dintre bunic și nepot era foarte bună în momentul în care au fost făcute plățile și că este firesc să se concluzioneze că Robert a dorit să contribuie la achiziționarea unei locuințe și la organizarea nunții nepotului său.

Magistratul a apreciat că este posibil ca Robert Stokes să-și fi schimbat ulterior poziția și să fi încercat să recupereze sumele oferite, eventual influențat și de alți membri ai familiei.

În consecință, instanța a respins integral acțiunea, stabilind că atât cei peste 720.000 de lire folosiți pentru cumpărarea locuinței, cât și celelalte plăți efectuate pentru nuntă au reprezentat cadouri, nu împrumuturi, astfel încât Sebastian nu are obligația de a restitui niciuna dintre sumele primite.