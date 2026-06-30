Un mogul chinez a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA: „I-a exploatat pe cei care sperau să aducă democrația în China”

Guo Wengui a fost arestat în martie 2023 de FBI în apartamentul său luxos din Manhattan, într-un imobil cu vedere spre Central Park. Foto: Getty Images

Guo Wengui, la un moment dat cel mai bogat om de afaceri chinez, aflat în exil de mai mulți ani în SUA, a fost găsit vinovat pentru escrocarea a mii de persoane și condamnat la la 30 de ani de închisoare de un tribunal federal din New York, relatează Agerpres.

În iulie 2024, un juriu îl declarase în unanimitate vinovat pe Guo Wengui pentru escrocherie şi diverse infracţiuni în materie de valori mobiliare, fraudă electronică şi spălare de bani.



Cunoscut şi sub numele Ho Wan Kwok şi Miles Guo, bărbatul a fost acuzat că, începând din 2018, a profitat de notorietatea sa pe internet pentru a încuraja mii de persoane să investească în companiile sau proiectele sale ce promiteau plasamente rentabile sau servicii de lux.

Judecătoarea Analisa Torres a afirmat că Guo „i-a exploatat pe cei care sperau să aducă democrația în China”, folosindu-le banii pentru a-și finanța stilul de viață luxos, notează BBC.

Procurorii au afirmat că Guo a strâns peste 1 miliard de dolari de la urmăritori online, care s-au alăturat schemelor sale de investiții și criptomonede între 2018 și 2023.

Banii obținuți au fost folosiți pentru a finanța stilul de viață extravagant al lui Guo, care includea un conac de 50.000 de metri pătrați, un Lamborghini de 1 milion de dolari și un iaht de 37 de milioane de dolari, au spus aceștia.

Guo a negat acuzațiile, afirmând că fondurile au fost folosite pentru activitatea sa politică.

Mogulul chinez, în exil în SUA de 11 ani

Guo Wengui, a cărui vârstă precisă nu este cunoscută, a fost arestat în martie 2023 de Biroul Federal de Investigaţii (FBI) în apartamentul său luxos din Manhattan, într-un imobil cu vedere spre Central Park.



Fosta sa colaboratoare Yvette Wang a fost condamnată, în 2025, la 10 ani de închisoare pentru rolul său în această fraudă.



Guo Wengui se stabilise în Statele Unite în 2015. Înainte de a fugi din China, Wengui a făcut avere ca dezvoltator imobiliar și avea relații bune cu guvernul chinez. A cerut azil în SUA după ce a fost vizat de o anchetă de corupție.

De la exilul său la New York, el s-a prezentat ca un critic vehement al regimului comunist chinez şi un apărător fervent al democraţiei, devenind chiar un apropiat al lui Steve Bannon, reprezentant al dreptei americane. Împreună, cei doi au format un lobby opus partidului comunist chinez: Noul Stat federal China.



Bannon a fost arestat în august 2020 pe iahtul omului de afaceri chinez, în cadrul unei anchete pentru deturnare de fonduri în legătură cu proiectul zidului anti-imigraţie la frontiera cu Mexic, una dintre principalele promisiuni ale lui Donald Trump în campania electorală.