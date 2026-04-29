Un moștenitor miliardar din India se oferă să salveze de la sacrificare 80 dintre „hipopotamii de cocaină” ai lui Pablo Escobar

Hipopotam în apă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Magnatul indian Anant Ambani, fiul miliardarului Mukesh Ambani, s-a oferit să preia la sanctuarul său de faună sălbatică din India 80 de „hipopotami de cocaină” care trăiesc în prezent în Columbia, unde guvernul plănuiește să-i eutanasieze, potrivit CNN.

Hipopotamii sunt dintre animalele aduse în țară în anii 1980 de Pablo Escobar, unul dintre cei mai mari baroni ai drogurilor din Columbia, care dorea să dețină una dintre cele mai mari grădini zoologice private din America Latină, cu o mare varietate de animale.

De atunci, populația lor a explodat, la aproximativ 160 de indivizi, iar prezența lor pune acum în pericol speciile native. Cu câteva săptămâni în urmă, Columbia a anunțat că intenționează să elimine 80 dintre aceste animale, declanșând controverse.

Ambani a cerut guvernului columbian să reconsidere decizia, propunând să le adăpostească în centrul său de salvare.

„Acești 80 de hipopotami nu au ales unde să se nască și nici nu au creat circumstanțele cu care se confruntă acum”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale. Aceste animale „sunt ființe vii, sensibile, iar dacă avem capacitatea de a le salva printr-o soluție sigură și umană, avem responsabilitatea de a încerca”.

Propunerea lui Ambani

În orașul Jamnagar, din statul Gujarat, Ambani a fondat centrul de conservare Vantara, care adăpostește peste 150.000 de animale din peste 2.000 de specii sălbatice, potrivit site-ului oficial.

Aici propune să fie relocați cei 80 de hipopotami din Columbia, care trăiesc în prezent în zona Hacienda Nápoles, o proprietate rurală situată în Puerto Triunfo, în departamentul Antioquia, care i-a aparținut cândva lui Escobar și este folosită acum pentru activități turistice.

„Suntem dispuși să primim și să îngrijim acești hipopotami într-un mediu special conceput și îmbogățit, gândit pentru a le garanta bunăstarea și, în același timp, pentru a reflecta caracteristicile-cheie ale habitatului lor actual”, se arată într-un comunicat publicat luni, semnat de CEO-ul Vantara, Vivaan Karani, în numele lui Ambani.

În scrisoarea adresată ministrului columbian al Mediului și Dezvoltării Durabile, Irene Vélez Torres, conducerea Vantara face un apel pentru a „contesta respectuos” decizia guvernului columbian.

CNN a contactat autoritățile Vantara pentru mai multe detalii despre propunere.

„În animale îl văd pe Dumnezeu”

Dacă guvernul columbian aprobă solicitarea, aceasta ar urma să fie implementată „în strictă conformitate cu aprobările necesare, permisele, procesele de verificare, cerințele de biosecuritate și planificarea logistică”, a explicat Karani în comunicat, oferind îngrijire „pe viață” pentru animale, conform principiului „de a nu face rău niciunei ființe vii”.

CNN a solicitat un punct de vedere și Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile din Columbia, precum și ministrului Vélez, cu privire la primirea propunerii și fezabilitatea acesteia, și așteaptă un răspuns.

Autoritățile Vantara au declarat că sunt „pe deplin disponibile” să intre în dialog cu guvernul columbian pentru a analiza inițiativa și și-au exprimat intenția de a se întâlni cu oficiali ai administrației președintelui Gustavo Petro, cărora le-au adresat o invitație de a vizita facilitățile centrului de salvare.

Ambani, fondatorul Vantara și fiul președintelui și CEO-ului Reliance Industries Limited (RIL), considerată cea mai mare corporație privată din India, se declară un iubitor de animale.

„În animale îl văd pe Dumnezeu, iar Vantara este un templu”, spune el. A devenit subiect de știri internaționale în 2024, când s-a căsătorit cu Radhika Merchant, într-o nuntă precedată de celebrații fastuoase care au durat luni de zile.

De ce vor autoritățile din Columbia să sacrifice hipopotamii

Măsura de autorizare a eliminării a 80 dintre aceste exemplare se datorează creșterii necontrolate a speciei invazive în bazinul râului Magdalena, a declarat ministrul Vélez când a anunțat decizia.

„Fără această acțiune, este imposibil să controlăm populația, iar, după cum am văzut deja, estimările indică faptul că până în 2030 am putea avea cel puțin 500 de hipopotami care afectează ecosistemele noastre și speciile native, precum lamantinul și țestoasa de râu. Din responsabilitate față de ecosistemul nostru trebuie să luăm aceste măsuri”, a spus oficialul într-o conferință de presă din 13 aprilie.

Cu câteva săptămâni înainte, Ministerul Mediului din Columbia a declarat că analizează alternative precum relocarea unor animale în țări precum Ecuador, Peru, Filipine, India, Mexic, Republica Dominicană, Africa de Sud și Chile; însă aceste opțiuni nu au avansat „din cauza restricțiilor internaționale și a limitărilor operaționale”.

Hipopotamul a fost inclus pe lista speciilor exotice invazive din Columbia în martie 2022, ceea ce a permis ulterior guvernului să elaboreze măsuri de control al speciei, care trăiește în mod obișnuit între 40 și 50 de ani.