Un pilot a salvat 55 de pasageri dintr-un avion, după ce a aterizat forțat aeronava cu defecțiuni pe țărm, în Somalia

1 minut de citit Publicat la 07:47 11 Feb 2026 Modificat la 07:49 11 Feb 2026
Un pilot a salvat 55 de pasageri dintr-un avion, după ce a aterizat forțat aeronava cu defecțiuni pe țărm, în Somalia. FOTO: Profimedia Images

O companie aeriană din Somalia l-a lăudat pe unul dintre piloții săi după ce acesta a reușit să aterizeze forțat un avion de pasageri care a suferit o defecțiune tehnică, pe linia țărmului, lângă aeroportul internațional din capitala Mogadishu. Toți cei 55 de oameni care erau la bord au supraviețuit, scrie BBC.

Starsky Aviation a transmis că reacția rapidă a pilotului a fost esențială pentru salvarea celor 50 de pasageri și a celor cinci membri ai echipajului. Potrivit Autorității Aviației Civile din Somalia (CAA), echipajul aeronavei, un Fokker 50, a raportat o problemă la scurt timp după decolarea de marți dimineață din Mogadishu și a cerut să se întoarcă pe aeroport.

Avionul a reușit să atingă pista, însă nu s-a mai putut opri la timp, a depășit marginea acesteia și s-a oprit în apa de mică adâncime, a declarat directorul CAA, Ahmed Macalin Hassan. Deocamdată, nu este clar despre ce defecțiune a fost vorba. 

Imagini postate pe platforma X par să arate pasageri ieșind din avion și îndepărtându-se pe jos de epavă, pe țărmul Oceanului Indian. Până acum nu au fost raportate persoane care să fi suferit răni grave.

Misiunea Uniunii Africane în Somalia a anunțat că trupe ale ONU și ale UA au fost „rapid mobilizate” pentru a sprijini operațiunile de salvare. La fața locului a ajuns și ministrul transporturilor, potrivit unui mesaj publicat pe X.

„Confirmăm că toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili ce a cauzat problema tehnică ce a dus la aterizarea de urgență”, a declarat purtătorul de cuvânt al Starsky Aviation, Hassan Mohamed Aden. Acesta a subliniat că „decizia rapidă și calmă” a pilotului a avut un rol decisiv în menținerea tuturor în siguranță și a apreciat modul în care a fost gestionată situația.

