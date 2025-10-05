Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

În toiul priveghiului, tânărul presupus mort a intrat pe ușa casei, declarând simplu: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!”. Foto: Getty Images

O situație incredibilă a avut loc în provincia Tucumán, Argentina, unde o familie a organizat priveghiul fiului lor, convinși că acesta murise într-un accident rutier. Doar că, în plină ceremonie, tânărul a intrat pe ușă, viu și nevătămat, șocându-i pe toți cei prezenți, scrie lagaceta.com.ar.

Totul a pornit în zorii zilei de joi, când un bărbat s-a aruncat în fața unui camion încărcat cu trestie de zahăr, în apropiere de „Puente Negro”, pe drumul alternativ spre Alderetes. Cum victima nu avea acte de identitate, autoritățile au cerut rudelor să facă recunoașterea. O femeie, însoțită de sora ei, a crezut că trupul îi aparține fiului ei și a confirmat asta în fața polițiștilor. Corpul a fost predat familiei, iar priveghiul a fost organizat în cartierul Villa Carmela.

Ceea ce părea o tragedie s-a transformat într-un moment de neuitat: în toiul priveghiului, tânărul presupus mort a intrat pe ușa casei, declarând simplu: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!”.

Ulterior s-a aflat că bărbatul își petrecuse noaptea cu prietenii, consumând droguri, și nu avusese cum să-și anunțe familia. Între timp, corpul necunoscutului a fost dus înapoi la morgă, unde a început o nouă anchetă pentru identificare.

Familia a reușit, în cele din urmă, să își înmormânteze fiul

După ce cazul a ajuns în presă, o altă familie din cartierul Delfín Gallo a realizat că victima accidentului ar putea fi Maximiliano Enrique Acosta, de 28 de ani, dispărut de câteva zile. Fratele lui a mers la morgă, dar a fost indus în eroare de angajați, care i-au arătat un alt cadavru. Ulterior, după ce a văzut fotografiile oficiale, a confirmat identitatea lui Maximiliano.

Familia îndurerată a putut, în cele din urmă, să-l conducă pe tânăr pe ultimul drum, după ore de așteptare și confuzii dureroase. Comunitatea din cartierul El Paraíso s-a mobilizat pentru a fi alături de mama sa, Marta, și de frații lui, care au acuzat autoritățile de neglijență și lipsă de respect.

Cazul a scos în evidență problemele majore ale sistemului de identificare a cadavrelor din provincia Tucumán, unde metodele tehnice precum amprentele sau testele ADN sunt fie incomplete, fie durează prea mult.

„Totul a fost greșit de la început până la sfârșit. Ne-au arătat alt cadavru, am pierdut ore la morgă și familia a trăit un calvar. Nu putem lăsa asta așa”, a declarat fratele lui Maximiliano.