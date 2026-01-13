Un procuror a împușcat o judecătoare în clădirea tribunalului din Istanbul. Un deținut a sărit să o protejeze pe femeie

La Istanbul, un procuror a împușcat cu arma de foc o judecătoare, despre care se spune că ar fi fost fosta sa parteneră de viață, incidentul având loc în clădirea tribunalului.
În timpul evenimentului, un deținut a intervenit pentru a-l opri pe procuror și pentru a o salva pe femeie, potrivit dw.com.
La Curtea Regională de Apel Istanbul Kartal, procurorul Muhammet Çağatay Kılıçaslan, a rănit-o prin împușcare pe judecătoarea Aslı Kahraman. Presa locală a spus că Yakup Karadağ, condamnat aflat în detenție la Penitenciarul Deschis Maltepe, l-a împiedicat pe Kılıçaslan să tragă a doua oară cu arma, gest care i-a salvat viața judecătoarei.
Incidentul a avut loc marți, la orele prânzului, în clădirea Curții Regionale de Apel Kartal. Procurorul Kılıçaslan a tras cu arma asupra judecătoarei Kahraman, membră a Secției Penale a 23-a, în timp ce se aflau în birou. Potrivit agenției DHA, Kılıçaslan a vrut să mai tragă o dată asupra judecătoarei, pe care o rănise la picior, însă a fost oprit de Karadağ, deținutul.
Un reporter NTV a relatat că procurorul și judecătoarea avuseseră în trecut o relație, iar procurorul nu ar fi acceptat faptul că relația lor se încheiase.
După atac, Kahraman a fost transportată la spital, iar Kılıçaslan a fost reținut.