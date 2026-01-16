Un refugiat ucrainean este obligat să returneze ajutoare sociale de 72.000 de euro, în Elveția, după ce s-a aflat că avea Porsche

Ucraineanul se refugiase în Elveția în 2022 FOTO: Getty Images

Un ucrainean care s-a refugiat în anul 2022 în Elveția, în cantonul Vaud, unde a aplicat pentru ajutoare de stat oferite pentru refugiați ucraineni, a fost obligat acum de instanță să restituie suma de 67.000 de franci elvețieni (aproximativ 72.000 de euro), după ce s-a aflat că el era, de fapt, bogat, că deținea un autoturism de lux marca Porsche și că mergea frecvent în vacanțe costisitoare prin toată Europa.

Cei care au fugit din Ucraina și au ajuns în Elveția trebuie să îndeplinească condiții stricte pentru a primi ajutor social. De exemplu, automobilul este considerat parte a averii.

Bărbatul de 40 de ani a ajuns în vara anului 2022 în cantonul Vaud și a primit ajutor social, ascunzând situația lui financiară, potrivit 24 Heures.

Ancheta în cazul său a stabilit că bărbatul deținea un Porsche în valoare de 40.000 de euro și avea mai multe conturi în care intrau frecvent sume de bani, de regulă în euro. În timp ce locuia în Elveția și încasa ajutor social, el a făcut mai multe călătorii în Austria, Franța, Italia, Germania, Portugalia, Belgia și Luxemburg, toate acestea implicând cheltuieli considerabile.

În fața judecătorilor elvețieni ucraineanul a încercat să se apere spunând că a rezervat biletele de avion pentru prieteni și că toate cheltuielile pentru călătorii au fost făcute la cererea acestora.

Însă instanța a apreciat că explicațiile nu aveau niciun sens și a decis că ucraineanul trebuie să restituie suma de 67.336,20 franci. În opinia judecătorilor, acesta nu a putut dovedi starea de nevoie. „Reclamantul dispune în mod evident de mijloacele necesare pentru a-și asigura existența”, este concluzia judecătorilor.