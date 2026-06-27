Un restaurant premiat pentru puiul prăjit nu și-a înlocuit uleiul de gătit de 66 de ani: ”Acesta este ingredientul secret”

Proprietarii spun că baza de ulei, menținută încă din 1960, este împrospătată zilnic. Foto: Getty Images

Un restaurant celebru din Shizuoka, Japonia, a ajuns în centrul atenției după ce proprietarul său a dezvăluit care este ingredientul secret din spatele puiului prăjit premiat la nivel național. Potrivit acestuia, aroma preparatelor se datorează unui ulei care își are originile încă din anul 1960, când localul și-a deschis porțile, potrivit Oddity Central.

Restaurantul Wakatori, administrat în prezent de a treia generație a familiei fondatoare, a câștigat recent un premiu important la competiția japoneză dedicată puiului prăjit. După anunțarea rezultatului, proprietarul Yoshihiro Tsuchiya a explicat că succesul preparatelor sale se datorează unei metode păstrate de peste șase decenii.

Un ulei folosit timp de 66 de ani

Deși declarația a atras imediat o mulțime de reacții negative, proprietarul spune că baza de ulei, menținută încă din 1960, este împrospătată zilnic. Mai exact, la finalul fiecărei zile, angajații filtrează cu atenție resturile de carne și impuritățile rămase în friteuze. O cantitate din uleiul vechi este păstrată drept bază de aromă, iar a doua zi este completată cu ulei proaspăt. Astfel, compoziția se reînnoiește constant, însă păstrează o legătură simbolică și chimică cu loturile anterioare.

Proprietarul susține că această metodă oferă puiului prăjit o aromă mai complexă și un gust distinct, greu de obținut folosind exclusiv ulei nou.

O tehnică asemănătoare cu cea folosită la supe și sosuri tradiționale

Procedeul nu este unic în gastronomia asiatică. Unele restaurante păstrează ani la rând o parte din supă, sos sau zeamă concentrată, completând permanent cu ingrediente noi. Ideea este că aromele acumulate în timp contribuie la obținerea unui gust aparte.

Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor

Deși metoda este apreciată de unii pentru valoarea sa tradițională, experții în siguranță alimentară avertizează că uleiul și supa nu sunt același lucru.

Potrivit specialiștilor citați în presa asiatică, încălzirea repetată a uleiului poate favoriza formarea unor compuși nedoriți, inclusiv acizi grași trans și acrilamidă. Chiar dacă este completat constant cu ulei proaspăt și filtrat zilnic, există întrebări privind acumularea pe termen lung a unor substanțe rezultate în urma proceselor repetate de prăjire.

În ciuda controverselor, Wakatori rămâne una dintre cele mai apreciate locații pentru pui prăjit din regiune.