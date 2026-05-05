Un român și iubita lui au fost găsiți morți, într-un șanț, în Italia

Ultima imagine cu ei în viață a fost surprinsă de camerele de supraveghere din localitate. Foto: Instagram

Visurile lui Alexandru și ale Sarei s-au sfârșit brusc, într-o noapte, pe un drum întunecat din Italia. Cei doi tineri, care locuiau împreună de aproximativ un an și își făceau planuri de viitor, au murit după ce scuterul pe care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-un șanț, potrivit ilgiorno.it.

Tragedia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe drumul comunal 704, care leagă localitățile Tribiano (provincia Milano) și Mulazzano (provincia Lodi), traversând zone izolate și câmpuri. În acea zonă, scuterul pe care îl conducea Alexandru Viorel Ichim, în vârstă de 25 de ani, a părăsit carosabilul și a ajuns într-un șanț adânc, unde atât el, cât și iubita lui, Sarah Ernani, în vârstă de 24 de ani, și-au pierdut viața.

Se întorceau de la o petrecere

Cei doi se întorceau acasă, în Tribiano, după ce participaseră la o petrecere cu prietenii în Mulazzano. Ultima imagine cu ei în viață a fost surprinsă de camerele de supraveghere din localitate, la ora 23:37. Accidentul ar fi avut loc la scurt timp după, într-o curbă.

Potrivit primelor informații, scuterul Kymco 125 nu ar fi urmat traiectoria curbei, ci ar fi mers drept înainte, ieșind de pe drum. Vehiculul a căzut într-un șanț uscat, aflat la marginea carosabilului, coborând aproximativ patru metri până la impactul cu un zid de cărămidă care delimitează zona. Nu există, deocamdată, indicii că ar fi fost implicate alte vehicule, însă ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele.

Au fost găsiți abia a doua zi

Trupurile celor doi au fost descoperite abia a doua zi dimineață, în jurul orei 7:45, de două persoane care făceau jogging în zonă. Tinerii erau întinși pe pământ, cu căștile încă fixate pe cap. Cei care i-au găsit au alertat imediat autoritățile, însă echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Alexandru, de origine român, lucra în domeniul securității cibernetice și locuise mulți ani în Mulazzano. Sarah era născută în Vizzolo Predabissi și crescuse în Salerano sul Lambro, fiind angajată la compania Saipem. Cei doi locuiau împreună într-un apartament din Tribiano și își construiau un viitor comun.