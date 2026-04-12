Un sanctuar roman îngropat, descoperit sub Frankfurt, ar putea scoate la iveală ritualuri șocante

2 minute de citit Publicat la 16:00 12 Apr 2026 Modificat la 16:07 12 Apr 2026

Sanctuarul a fost descoperit în urma unor săpături realizate între 2016 și 2018 în cartierul Nordweststadt din Frankfurt. FOTO: Hepta

Un sanctuar roman, îngropat la Frankfurt, ar putea dezvălui ritualuri neașteptate și ar putea schimba ceea ce se știe despre religia antică, scrie Science Daily.

Un amplu proiect de cercetare urmează să analizeze această descoperire importantă din Frankfurt, Germania. German Research Foundation și Swiss National Science Foundation au alocat împreună peste un milion de euro pentru studierea unui mare sanctuar roman din orașul antic Nida (Frankfurt-Heddernheim). În următorii trei ani, cercetătorii vor analiza în detaliu ceea ce este considerată una dintre cele mai importante descoperiri recente din Germania romană.

Proiectul reunește specialiști din mai multe instituții, inclusiv Muzeul Arheologic din Frankfurt, Universitatea Goethe din Frankfurt și Universitatea din Basel, alături de alte instituții de cercetare și protecție a patrimoniului.

Descoperirea, făcută în timpul construcției unei școli

Sanctuarul a fost descoperit în urma unor săpături realizate între 2016 și 2018, apoi în 2022, în cartierul Nordweststadt din Frankfurt. Lucrările au avut loc în timpul construcției unei noi școli, „Römerstadtschule”, unde arheologii au excavat peste 4.500 de metri pătrați în centrul orașului roman antic.

Săpăturile au scos la iveală un complex împrejmuit, care a rămas în mare parte neatins încă din perioada romană. Situl a fost aproape complet cercetat și documentat cu ajutorul tehnicilor moderne, păstrând o imagine clară a structurii sale inițiale.

Cercetările vor analiza ritualurile romane

Finanțarea acordată evidențiază importanța tot mai mare a cercetărilor arheologice în regiunea Frankfurt și colaborarea dintre instituțiile din zona Rin-Main și nu numai.

Folosind mai multe metode științifice, echipa de cercetare își propune să înțeleagă modul în care era utilizat sanctuarul. Accentul va fi pus pe analiza structurii clădirilor și a obiectelor depuse, pentru a reconstrui ritualurile care aveau loc acolo.

Proiectul va integra și sanctuarul din Nida într-un context mai larg al peisajelor religioase din provinciile romane din nord-vest.

Importanța orașului Nida în epoca romană

Noua cercetare continuă studiile realizate de-a lungul deceniilor în Nida, care au oferit deja informații importante despre dezvoltarea și organizarea orașului.

La puțin peste un an după descoperirea „Inscripției de argint de la Frankfurt” — cel mai vechi text creștin cunoscut la nord de Alpi — atenția se îndreaptă din nou asupra acestui sit.

Cercetătorii au acum ocazia de a studia în detaliu practicile religioase romane, inclusiv templele, ofrandele și ritualurile.

Starea foarte bună de conservare a sitului subliniază importanța Nidei ca centru major în Germania romană.

Fondat inițial ca bază militară în anii 70 ai secolului I, Nida s-a dezvoltat până în secolul al II-lea într-un important centru economic și cultural. Orașul era cunoscut pentru diversitatea sa și a rămas unul dintre cele mai importante din regiune până când a fost abandonat în jurul anilor 275–280.