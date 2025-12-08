​Vacanţele în peşteră, noua tendinţă de relaxare prin întoarcerea la primitiv. Cum se trăieşte o astfel de experienţă

Can Terra nu este o peșteră în sensul literal al cuvântului, ci o carieră de piatră abandonată , transformată acum într-un spațiu cultural. Sursa foto: captura instagram/yellowtrace

Vacanţele petrecute în peşteră sunt un fenomen care capătă amploare. Ca’n Terra sau "Casa Pământului" se află pe insula Menorca, în Insulele Baleare din Spania, şi reprezintă o reamenajare ingenioasă a unei foste cariere de piatră și a unui fost depozit de muniții din Războiul Civil Spaniol, transformat într-o locuință unică, integrată în natură. Este vorba despre o locuință rupestră realizată de arhitecții spanioli Anton García-Abril și Débora Mesa.

În Insulele Baleare există multe rămășițe ale civilizației ​protoistorice a Insulelor Baleare, ale cărei așezări au fost în mare parte sculptate în stâncă. Mai mult, într-un moment în care o nouă generație de arhitecți se implică în cultura paleolitică, Can Terra oferă oportunitatea de a explora ce înseamnă să locuiești în astfel de spații. Mai exact, Can Terra nu este o peșteră în sensul literal al cuvântului. Este o carieră de piatră abandonată , transformată acum într-un spațiu cultural sau Centro de Interpretación Medioambiental, relatează La Repubblica.

Prin urmare, geometria sa nu este cea neregulată a unei peșteri, este delimitată prin tăieturi ortogonale curate, o moștenire a utilajelor care odinioară extrageau blocuri enorme de piatră din ea. Rezultatul este un fel de „ruină modernă inversată”, o structură foarte diferită de construcţiile de tip land art (n.red. Land art este o mișcare artistică apărută la sfârșitul anilor 1960, în care artistul creează opere direct în peisajul natural ).

Prima surpriză legată de Can Terra este confortul său climatic, pentru că acolo nu este nevoie de aer condiționat sau încălzitoare. Masa groasă de piatră acționează ca o „masă termică”, temperând căldura zilei cu răcoarea nopții. Este același principiu care menține pivnițele la o temperatură aproape constantă pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, datorită climatului uscat din Menorca, nu există umiditate excesivă.

În interiorul Can Terra, chiar și cele mai slabe sunete rezonează, astfel, chiar și cel mai slab zgomot devine un eveniment acustic aproape teatral. Apoi interioarele luminate discret fac peisajul exterior și mai viu. Aceasta este o lecție importantă pentru designerii de astăzi: indiferent cât de mare este rezoluția, niciun ecran LED nu poate reproduce coregrafia luminii naturale. La Can Terra, natura nu doar înconjoară casa, ci o şi locuiește, uneori intrând fără a cere permisiunea.

Viața modernă nu lipsește cu desăvârșire, deoarece există strictul necesar: câteva scânduri de lemn, dulapuri personalizate, poduri suspendate, fotolii beanbag (n.red. fotoliu puf ) în stil Fantozzi, o bucătărie modulară.

În unele cazuri, designul a continuat logica acestei cariere, de exemplu, sculptând o chiuvetă direct în stâncă sau modelând o cabină de duş în podea. Un vechi bazin de colectare a apei de ploaie, pe de altă parte, a devenit o piscină naturală.

Totodată, gătitul necesită unele ajustări, pentru că praful din peşteră poate ajunge în mâncare. Astfel experiența seamănă cu un fel de glamping (n. red. este o formă de camping care combină experiența în natură cu luxul și confortul unui hotel) extrem, un camping de lux într-un cort monumental, de piatră.