Vânătoare de comori după un anunț misterios postat pe internet. Sute de persoane cu lopeți caută 10.000 de monede de 1 dolar

Indiciile pentru a înțelege unde este îngropată comoara sunt ascunse în poezia care însoțește anunțul, ale cărei versuri amintesc trepte, insule, parcuri, toate locuri care abundă în San Francisco. Sursa foto: Getty Images

Un anunț misterios postat pe platforma Reddit de doi tineri de 35 de ani, însoțit de o poezie care sugerează indicii pentru căutare a dus la o adevărată vânătoare de comori la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Sute de persoane cu lopeți au început să sape gropi peste tot în oraș, în parcuri și pe arterele principale.

Oameni de toate vârstele se plimbă de câteva zile pe străzile din San Francisco cu o lopată în mână. Nu sunt grădinari sau agricultori ajunși în locul greșit, ci participanții la o vânătoare de comori declanșată de un anunț misterios postat pe internet: cineva, în orașul faimos pentru dealurile sale, a ascuns undeva, la treizeci de centimetri sub pământ, o cutie cu 10.000 de monede de un dolar, relatează La Repubblica.

Publicată pe Reddit, una dintre cele mai vizitate platforme digitale din lume, postarea a depășit așteptările, generând o „febra aurului” similară cu cea din 1849, când 300.000 de căutători de pepite au năvălit în California din întreaga Americă sperând să dea peste noroc. Comoara în cauză valorează 10 mii de dolari (8500 de euro).

Idea vânătorii a stârnit curiozitatea locuitorilor din toate clasele sociale, poate trezind aminitirile cursei după aur din trecut. Indiciile pentru a înțelege unde este îngropată cutia sunt ascunse în poezia care însoțește anunțul, ale cărei versuri amintesc trepte, insule, parcuri, toate locuri care abundă în San Francisco.

De când a apărut pe Reddit miercurea trecută, numărul de persoane cu lopeți care defilează pe străzile orașului a crescut de la zi la zi. Se văd oameni care sapă gropi pe Telegraph Hill, la Angel Island, în Golden Gate Park și în alte zeci de locuri la care ar putea face referire rimele criptice ale poemului. În oraș și în media locală, nu se vorbește despre altceva.

Vânătoarea de comori a ajuns chiar și în New York Times, de cealaltă parte a Statelor Unite. Ziarele au descoperit că cei care au ascuns cutia sunt doi prieteni în jur de 35 de ani, care au retras de la bancă în șase tranșe suma totală de 10.000 de dolari în monede de un dolar și au îngropat comoara cu luni înainte, așteptând vremea frumoasă pentru a da startul vânătorii. De ce au făcut asta nu este clar, poate că este vorba despre un gest de generozitate sau despre dorința de a se distra pe seama concetățenilor lor. Însă cert este că orașul are un fel de tradiție în această privință.

Câțiva ani după goana după aur de la mijlocul secolului al XIX-lea, San Francisco Chronicle a lansat Emperor Norton Treasure Hunt, o vânătoare de comori numită după o persoană care se autoproclamase împărat: a continuat câțiva ani, cu un premiu de 1000 de dolari (o sumă importantă pentru acea perioadă) pentru cine rezolva rebusul oferit de ziar și găsea comoara. Mai recent, în 1989, o agenție locală de investigații private a lansat Chinese New Year Treasure Hunt, o vânătoare de comori pentru Anul Nou chinezesc, care are loc în fiecare an în zona orașului unde se află Chinatown în paralel cu parada tradițională pentru noul an.

Chiar anul trecut, la San Francisco, a fost organizată prin Reddit o vânătoare de comori: trebuia găsită o cutie care conținea figurine de baseball, un medalion de aur și niște bani, dar indiciile erau prea ușoare și a fost descoperită (lângă parcul Golden Gate) în unsprezece ore. De data aceasta, însă, căutarea durează mai mult. Rămâne de văzut, când se va termina, și mai ales cine va umple cu pământ toate acele gropi făcute de căutătorii de comori.